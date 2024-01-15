Erman Toroğlu yorumladı! G.Saray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu?

Süper Lig'de heyecan 20.hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar zorlu geçen 90 dakika sonunda rakibini 2-1 mağlup etti. Maçın 28.dakikasında Halil'in Attamah'tan kapıp Mertens'e asisti yaptığı pozisyonda hakem golü iptal etmişti.

''SAHANIN HER YERİNDE FAUL''

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu değerlendirdi. Erman Toroğlu gol iptalinin doğru olduğunu söyledi. Toroğlu, '' Pozisyon faul, bu hareketi defans yaparsa penaltı vermez misin? Bu pozisyon sahanın her yerinde faul'' dedi.