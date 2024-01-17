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Jose Mourinho gitti de Rossi geldi

Serie A ekibi Roma, Portekizli ünlü teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Roma, unutulmaz futbolcularından Daniele De Rossi’yi göreve getirdiğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ocak 2024 Güncelleme 17 Ocak 2024, 07:02
Jose Mourinho gitti de Rossi geldi

İtalya Ligi ekiplerinden Roma'da Portekizli ünlü teknik adam Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Roma'dan yapılan resmi açıklamada, "Roma, Jose Mourinho ve teknik ekibinin kulüpten ayrılacağını duyuruyor.

Mourinho ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. 2021 Mayıs ayında Roma'nın 60. teknik direktörü olarak ilan edilen Mourinho, Serie A ekibiyle Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Roma, ünlü teknik adam yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi. Öte yandan Roma'da yeni teknik direktör, kulübün unutulmaz isimlerinden biri olan Daniele De Rossi oldu. Rossi, "Bu görev için heyecanlıyım" dedi.

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