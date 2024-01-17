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Icardi İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında takımdan ayrı kalan ve yüzündeki sakatlık nedeniyle 20 gün dinlenmesine karar verilen Mauro Icardi, İstanbul'a geldi.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 23:34 Güncelleme 17 Ocak 2024, 23:35
Icardi İstanbul’a geldi! İşte o görüntüler

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında takımdan ayrı kalan ve yüzündeki sakatlık nedeniyle 20 gün dinlenmesine karar verilen Mauro Icardi, İstanbul'a geldi.

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Arjantinli golcü ve ailesini taşıyan uçak 21.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Dış hatlar terminalini kullanan Icardi ve ailesi, pasaport işlemlerinin ardından valizlerini alarak alandan ayrıldı.

Arjantinli golcünün pazar günü oynanacak Trabzonspor derbisinde sahada olup olmayacağı ise merak konusu. Yıldız golcünün Trabzonspor maçında maskeyle oynaması bekleniyor.

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