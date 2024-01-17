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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler transferin ilk günlerinde Bonucci ve Krunic'i kadrosuna kattı. Kanarya'da gözler forvet transferine çevrildi. Matheus Saldanha için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir golcü geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 18:29 Güncelleme 17 Ocak 2024, 18:29
Fenerbahçe’ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...

İsmail Kartal yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe’ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...

Sezon öncesi hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve takıma kazandırdığı isimlerle ses getiren sarı-lacivertliler, kış transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.

Fenerbahçe’ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...

Önceliği stoper ve orta saha bölgelerine veren Kanarya, kısa süre içerisinde de iki bölgeyi güçlendirmeyi başardı.

Fenerbahçe’ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...

Fenerbahçe ilk olarak dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.

Fenerbahçe’ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...

Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...

Sezon başında Milan forması giyen Rade Krunic için uzun uğraşlar veren Fenerbahçe, Boşnak futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmayı başardı.

Fenerbahçe’ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Fenerbahçe’ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...

Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'de geri sayıma geçen Kanarya, forvet transferi için de kolları sıvadı.

Fenerbahçe’ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...

Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan Fenerbahçe, Michy Batshuayi'ye de gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe’ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...

Belçikalı golcünün ayrılma ihtimaline karşı forvet takviyesi yapmak isteyen yönetim, aradığı ismi Premier Lig'de buldu.

Fenerbahçe’ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...

FENERBAHÇE'DEN CARLOS VINICIUS'A KANCA

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Fulham forması giyen Carlos Vinicius'a talip olduğunu yazdı.

Fenerbahçe’ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...

5 TAKIM DAHA İSTİYOR

iG Esporte'de yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; golcü futbolcuyla sarı-lacivertlilerin dışında Valencia, Sevilla, Olympiakos, Bahia ve Palmeiras'ın da Vinicius'a talip olduğunu aktardı.

Fenerbahçe’ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...

Fulham'ın ise 28 yaşındaki santrforu kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisiyle göndermek istediği aktarıldı.

Fenerbahçe’ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...

Carlos Vinicius bu sezon Fulham formasıyla 16 maça çıktı.

Fenerbahçe’ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...

Brezilyalı santrfor, 3 gol kaydetti.

Fenerbahçe’ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...

1.90 boyundaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ederken, kulüp taraflı 1 yıl opsiyon da bulunuyor.

Fenerbahçe’ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...

Vinicius'un güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

Fenerbahçe’ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...
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