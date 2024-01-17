Fenerbahçe’ye sürpriz golcü! Matheus Saldanha beklenirken...

İsmail Kartal yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
İsmail Kartal yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezon öncesi hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve takıma kazandırdığı isimlerle ses getiren sarı-lacivertliler, kış transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.
Önceliği stoper ve orta saha bölgelerine veren Kanarya, kısa süre içerisinde de iki bölgeyi güçlendirmeyi başardı.
Fenerbahçe ilk olarak dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Sezon başında Milan forması giyen Rade Krunic için uzun uğraşlar veren Fenerbahçe, Boşnak futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmayı başardı.
Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'de geri sayıma geçen Kanarya, forvet transferi için de kolları sıvadı.
Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan Fenerbahçe, Michy Batshuayi'ye de gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Belçikalı golcünün ayrılma ihtimaline karşı forvet takviyesi yapmak isteyen yönetim, aradığı ismi Premier Lig'de buldu.
FENERBAHÇE'DEN CARLOS VINICIUS'A KANCA
Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Fulham forması giyen Carlos Vinicius'a talip olduğunu yazdı.
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iG Esporte'de yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; golcü futbolcuyla sarı-lacivertlilerin dışında Valencia, Sevilla, Olympiakos, Bahia ve Palmeiras'ın da Vinicius'a talip olduğunu aktardı.
Fulham'ın ise 28 yaşındaki santrforu kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisiyle göndermek istediği aktarıldı.
Carlos Vinicius bu sezon Fulham formasıyla 16 maça çıktı.
Brezilyalı santrfor, 3 gol kaydetti.
1.90 boyundaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ederken, kulüp taraflı 1 yıl opsiyon da bulunuyor.
Vinicius'un güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.