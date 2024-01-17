Dünya devleri Abdülkerim Bardakçı için sıraya girdi

DÜNYA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergildeği performasla dikkatleri üzerine çeken milli stoper Abdülkerim Bardakçı için dev takımlar Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Bu sezon 30 maçta forma giyen ve attığı 4 golle hücuma da katkı veren Abdülkerim, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

MILAN'IN LİSTESİNE GİRDİ! Transferde önemli kulüpleri peşine takan Abdülkerim Bardakcı, İtalyan ekibi Milan'ın radarına girdi. İtalyan basının haberine göre Savunmanın merkezine sol ayaklı bir stoper transfer etmek isteyen Çizme devi, Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı'yı listeye aldı. Milan'ın, A Milli savunmacının şartlarıyla ilgili bir araştırma yaptığı ifade edildi.

BONSERVİSİ 15-20 MİLYON EURO! Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı için beklentisinin 15-20 milyon euro olduğu öne sürüldü.

BAYERN MÜNİH'TE İLGİLENİYOR Başarılı savunmacıya Alman devi Bayern Münih'in de ilgisi bulundu belirtildi.