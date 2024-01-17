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Dünya devleri Abdülkerim Bardakçı için sıraya girdi

Süper Lig'de geride kalan 20 haftada 51 puanla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde olan Galatasaray'da gündem transfer. Gelecek oyuncuklar merak edilirken gidecek oyuncular da gündemde. Sarı kırmızılı ekip Abdülkerim Bardakçı'nın adı dünya devleri ile ilgileniyor. Milli stoper rekor bonservisle takımdan ayrılabilir.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 16:14 Güncelleme 17 Ocak 2024, 16:18
Dünya devleri Abdülkerim Bardakçı için sıraya girdi

Süper Lig'de geride kalan 20 haftada 51 puanla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde olan Galatasaray'da gündem transfer.

Dünya devleri Abdülkerim Bardakçı için sıraya girdi

Gelecek oyuncuklar merak edilirken gidecek oyuncular da gündemde. Boey, Ziyech, Zaha, Nelsson gibi isimlerin adı farklı takımlarla anılıyor.

Dünya devleri Abdülkerim Bardakçı için sıraya girdi

Stoper bölgesinde sezona Davinson-Abdülkerim ikilisiyle başlayan sarı kırmızılı ekip Davinson'un sakatlık sorunu yaşamasıyla geçen sezon kendini şampiyonluğuna ulaştıran Nelsson-Abdülkerim ikilisine döndü.

Dünya devleri Abdülkerim Bardakçı için sıraya girdi

DÜNYA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergildeği performasla dikkatleri üzerine çeken milli stoper Abdülkerim Bardakçı için dev takımlar Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.


Bu sezon 30 maçta forma giyen ve attığı 4 golle hücuma da katkı veren Abdülkerim, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Dünya devleri Abdülkerim Bardakçı için sıraya girdi

MILAN'IN LİSTESİNE GİRDİ!

Transferde önemli kulüpleri peşine takan Abdülkerim Bardakcı, İtalyan ekibi Milan'ın radarına girdi.

İtalyan basının haberine göre Savunmanın merkezine sol ayaklı bir stoper transfer etmek isteyen Çizme devi, Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı'yı listeye aldı. Milan'ın, A Milli savunmacının şartlarıyla ilgili bir araştırma yaptığı ifade edildi.

Dünya devleri Abdülkerim Bardakçı için sıraya girdi

BONSERVİSİ 15-20 MİLYON EURO!

Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı için beklentisinin 15-20 milyon euro olduğu öne sürüldü.

Dünya devleri Abdülkerim Bardakçı için sıraya girdi

BAYERN MÜNİH'TE İLGİLENİYOR

Başarılı savunmacıya Alman devi Bayern Münih'in de ilgisi bulundu belirtildi.

Dünya devleri Abdülkerim Bardakçı için sıraya girdi

Transferin sarı-kırmızılı takımın istediği şartlarda gerçekleşmesi durumunda bonservis rekoru kırılması bekleniyor. Galatasaray'da şimdiye kadar yapılan en yüksek satış 16 milyon euro ile Badou Ndiaye'de bulunuyor.

Dünya devleri Abdülkerim Bardakçı için sıraya girdi

Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Sarı-kırmızılı kulübün kontratı 1 sene uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Dünya devleri Abdülkerim Bardakçı için sıraya girdi
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