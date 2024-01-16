Okan Buruk iptal edilen gol ve hakem yönetimi ile ilgili sert konuştu: Bundan çok sıkıldık



İSYAN ETTİREN POZİSYON

Galatasaray, evinde Kayserispor'u 2-1 yenerken ilk yarıda yaşanan 2 pozisyon karşılaşmaya damgasını vurdu. İlk tartışma Galatasaray'ın iptal edilen golünde yaşandı. 29'da Halil Dervişoğlu'nun müdahalesiyle top Mertens'in önünde kaldı. Mertens'in vuruşunda da top ağlara gitti. Ancak hakem Atilla Karaoğlan Halil'in Attamah'ın ayağına vurduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Pozisyonu VAR inceledi. Karar değişmedi. Bunun ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kenarda isyan etti. Buruk'un "Allah sizin cezanızı versin" dediği görüldü. Okan Buruk sarı ile cezalandırıldı. Daha sonra 41. dakikada VAR müdahalesi ile Kayseri penaltı kazandı. Pozisyonu inceleyen Atilla Karaoğlan Abdülkerim Bardakçı'nın eline çarpan topu penaltı olarak değerlendirdi. Bu karara da Galatasaray'dan itiraz geldi.



BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde son oynadıkları Sivas maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Kazımcan, Ali Turap, Kerem Demirbay ve cezalı Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Boey, Barış Alper, Ndombele ve Tete şans bulan isimlerdi.