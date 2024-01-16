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Okan Buruk iptal edilen gol ve hakem yönetimi ile ilgili sert konuştu: Bundan çok sıkıldık

Tecrübeli hoca, "Hafta hafta devamlı bunları yaşıyoruz. Bundan çok sıkıldık. Daha adil olunmalı. Galatasaray olarak bunlara çok sık denk gelmeye başladık . Hakemlerin ve VAR'ın çok daha iyi olması lazım" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ocak 2024 Güncelleme 16 Ocak 2024, 07:03
Okan Buruk iptal edilen gol ve hakem yönetimi ile ilgili sert konuştu: Bundan çok sıkıldık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1'lik Kayseri maçının ardından sert konuştu. Buruk, "Zorlu bir maç geçti. Daha rahat bir maç bekliyordum. Sivasspor maçı sonrası reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Oyun içerisinde zaman zaman kendimizi çok sıktık, oyuncularımız rahat değildi. Rakibiniz de kazanmış, bunun baskıları oluyor" ifadelerini kullandı.

HAKEM GOLÜMÜZÜ VERMEDİ
Buruk, "2-0'ı bulduk ama iptal edilen golün dünyanın neresinde olsun verileceğini düşünüyorum. Bir tek Türkiye'de verilmez. Hakem çok yakındı, faul olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Hakemleri eğitmek için dünya paralar ödeniyor, bir gelişim göremiyoruz. Halil'in yaptığına faul çalıyorsun, Halil'e aynısını yapsalar penaltı verecekler miydi? Bundan sıkıldık artık. Adil olunmasını istiyoruz. Hakemler artık birbirimize çarpsak rakibe faul verecek" dedi.

ÖNCELİĞİMİZ SOL BEK
Okan Buruk, transfer döneminde ilk hamleyi sol bek bölgesine yapacaklarını ifade etti. Tecrübeli hoca, "Devre arası ve sezon sonu için birçok oyuncumuza teklif gelecek. Orta saha ve forvet arkası da karar verebileceğimiz yerlerden. Oyuncu satarsak, bir şeyler düşünebiliriz" diye konuştu.


İSYAN ETTİREN POZİSYON
Galatasaray, evinde Kayserispor'u 2-1 yenerken ilk yarıda yaşanan 2 pozisyon karşılaşmaya damgasını vurdu. İlk tartışma Galatasaray'ın iptal edilen golünde yaşandı. 29'da Halil Dervişoğlu'nun müdahalesiyle top Mertens'in önünde kaldı. Mertens'in vuruşunda da top ağlara gitti. Ancak hakem Atilla Karaoğlan Halil'in Attamah'ın ayağına vurduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Pozisyonu VAR inceledi. Karar değişmedi. Bunun ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kenarda isyan etti. Buruk'un "Allah sizin cezanızı versin" dediği görüldü. Okan Buruk sarı ile cezalandırıldı. Daha sonra 41. dakikada VAR müdahalesi ile Kayseri penaltı kazandı. Pozisyonu inceleyen Atilla Karaoğlan Abdülkerim Bardakçı'nın eline çarpan topu penaltı olarak değerlendirdi. Bu karara da Galatasaray'dan itiraz geldi.


BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde son oynadıkları Sivas maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Kazımcan, Ali Turap, Kerem Demirbay ve cezalı Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Boey, Barış Alper, Ndombele ve Tete şans bulan isimlerdi.

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