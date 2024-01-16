Okan Buruk iptal edilen gol ve hakem yönetimi ile ilgili sert konuştu: Bundan çok sıkıldık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1'lik Kayseri maçının ardından sert konuştu. Buruk, "Zorlu bir maç geçti. Daha rahat bir maç bekliyordum. Sivasspor maçı sonrası reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Oyun içerisinde zaman zaman kendimizi çok sıktık, oyuncularımız rahat değildi. Rakibiniz de kazanmış, bunun baskıları oluyor" ifadelerini kullandı.
HAKEM GOLÜMÜZÜ VERMEDİ
Buruk, "2-0'ı bulduk ama iptal edilen golün dünyanın neresinde olsun verileceğini düşünüyorum. Bir tek Türkiye'de verilmez. Hakem çok yakındı, faul olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Deneyimli çalıştırıcı, "Hakemleri eğitmek için dünya paralar ödeniyor, bir gelişim göremiyoruz. Halil'in yaptığına faul çalıyorsun, Halil'e aynısını yapsalar penaltı verecekler miydi? Bundan sıkıldık artık. Adil olunmasını istiyoruz. Hakemler artık birbirimize çarpsak rakibe faul verecek" dedi.
ÖNCELİĞİMİZ SOL BEK
Okan Buruk, transfer döneminde ilk hamleyi sol bek bölgesine yapacaklarını ifade etti. Tecrübeli hoca, "Devre arası ve sezon sonu için birçok oyuncumuza teklif gelecek. Orta saha ve forvet arkası da karar verebileceğimiz yerlerden. Oyuncu satarsak, bir şeyler düşünebiliriz" diye konuştu.