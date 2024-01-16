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Kanarya zirvede! Süper Lig'in lideri ilk 20 maçta ulaştığı rakamlarla parmak ısırtıyor

Lider F.Bahçe puan ve gol ortalamasının yanı sıra genel averajıyla d a Avrupa’nın dev kulüplerini geride bıraktı .2.65 puan ortalaması tutturan Sarı-Lacivertliler, Inter ve Real Madrid gibi takımları solladı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ocak 2024 Güncelleme 16 Ocak 2024, 07:03
Kanarya zirvede! Süper Lig’in lideri ilk 20 maçta ulaştığı rakamlarla parmak ısırtıyor

Özlem duyduğu şampiyonluğa bu sezon kavuşmak isteyen Fenerbahçe, ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de ilk 20 haftadaki performansıyla göz kamaştırdı. İlk 20 haftada 53 puan toplayan ve rakip fileleri tam 57 kez havalandıran Kanarya, sadece Süper Lig'de değil Avrupa'da da zirvede... F.Bahçe, puan ve gol ortalamasının yanı sıra genel averaj kategorilerinde dev kulüpleri geride bıraktı.


BAYERN'İN HEMEN ARKASINDA
2.65 puan ortalaması tutturan Kanarya, Avrupa'da zirvede yer alıyor. Onu 2.64 ile Leverkusen takip ediyor. Real Madrid ise 2.52 puan ortalaması ile 4. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, gol ortalamasında ise Bayern Münih'in hemen arkasında ikinci basamakta. Sarı-Lacivertliler 2.85 gol ortalaması tutturdu. Fener, Inter ve PSG gibi devleri arkasında bırakmış durumda. Genel averajda ise Fenerbahçe zirvede. Onu 39 ile İtalyan ekibi Inter, 37 ile Bayern Münih takip ediyor.

İSMAİL KARTAL FARKI
Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin başında en yüksek galibiyet yüzdesi (%71) ve puan ortalaması (2.33) yakalayan Türk teknik direktör İsmail Kartal.


TEK RAKİBİ KENDİSİ
Fenerbahçe, 2014-2015 sezonundan bu yana bir Süper Lig sezonunda maç başına en fazla gol beklentisi üreten (2.6 xG), rakip ceza sahasında topla buluşan (34.5) ve net pozisyon yakalayan (4.6) takım oldu. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Kanarya, hücum istatistikleriyle parmak ısırtıyor.


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