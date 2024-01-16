Kanarya zirvede! Süper Lig’in lideri ilk 20 maçta ulaştığı rakamlarla parmak ısırtıyor

Özlem duyduğu şampiyonluğa bu sezon kavuşmak isteyen Fener bahçe, ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de ilk 20 haftadaki performansıyla göz kamaştırdı. İlk 20 haftada 53 puan toplayan ve rakip fileleri tam 57 kez havalandıran Kanarya, sadece Süper Lig'de değil Avrupa'da da zirvede... F.Bahçe, puan ve gol ortalamasının yanı sıra genel averaj kategorilerinde dev kulüpleri geride bıraktı.



BAYERN'İN HEMEN ARKASINDA

2.65 puan ortalaması tutturan Kanarya, Avrupa'da zirvede yer alıyor. Onu 2.64 ile Leverkusen takip ediyor. Real Madrid ise 2.52 puan ortalaması ile 4. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, gol ortalamasında ise Bayern Münih'in hemen arkasında ikinci basamakta. Sarı-Lacivertliler 2.85 gol ortalaması tutturdu. Fener, Inter ve PSG gibi devleri arkasında bırakmış durumda. Genel averajda ise Fenerbahçe zirvede. Onu 39 ile İtalyan ekibi Inter, 37 ile Bayern Münih takip ediyor.