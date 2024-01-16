



Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Colley, Amartey, Masuaku ve Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak. Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak. Ligde şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve tek hedefi Türkiye Kupası olan Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcısı Fernando Santos yönetiminde kupada şampiyonluk hedefliyor.

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