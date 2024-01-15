İrfan Can sahne aldı lider Kanarya zorlu maçta Gaziantep’i tek golle avladı



7. HARİKA İRFAN CAN

Fenerbahçe adına hayati bir gol atan İrfan Can Kahveci, bu sezon Süper Lig'de 7. kez fileleri havalandırdı. 64. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna giren 28 yaşındaki futbolcu, sol kanattan Szymanski'nin yaptığı ortaya nefis bir kafa vurarak kaleci Florin Nita'yı çaresiz bıraktı. İrfan Can, Avrupa kupalarıyla birlikte Sarı-Lacivertliler'de bu sezon 13 kez fileleri sarsmayı başardı. Yıldız futbolcu gol sonrası büyük sevinç yaşadı.





KORNER REKORU

Fenerbahçe, Gaziantep maçının ilk yarısında 8 köşe vuruşu kullandı. Sarı-Lacivertliler bu sezon ilk 45 dakikalar itibarıyla en çok korner kullandığı maçı oynadı. Kanarya toplamda ise 10 korner kullandı. Ancak bu atışlardan beklenen gol gelmedi.



MAÇ SONU ÜÇLÜ BONUCCI'DEN

Leonardo Bonucci, maç sonu büyük sevinç yaşadı. Takım arkadaşlarıyla birlikte Fenerbahçeli taraftarların olduğu bölüme giden İtalyan futbolcu üçlü çektirdi. Bonucci'nin takıma hemen uyum sağlaması dikkat çekti.



40 YILLIK F.BAHÇELİ GİBİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giydi. İtalyan futbolcu maça kulübede başladı. Serdar Aziz sakatlanınca 38. dakikada çıktı ve yerini Bonucci'ye bıraktı. Savunmadan atılan uzun paslarda isabetleriyle dikkati çeken Bonucci, zaman zaman da duran toplarda rakip kalede gol arayışına girdi. İtalyan stoper, maçın 73. dakikasında tehlikeli Gaziantep atağında çok kritik bir müdahalede bulunarak mutlak gol pozisyonunu önledi. Bonucci, sosyal medyada da taraftarlardan övgü dolu mesajlar aldı.



GİZLİ KAHRAMAN SZYMANSKİ

Polonyalı orta saha, zorlu geçen maçta İrfan Can Kahveci'ye asist yaparak maçın gizli kahramanlarından oldu. 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 9 kez fileleri sarsarken, 8'inci asistini de dün yapmış oldu. Polonyalı yıldız büyük övgü topladı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN