İrfan Can sahne aldı lider Kanarya zorlu maçta Gaziantep’i tek golle avladı

7. HARİKA İRFAN CAN

Fenerbahçe adına hayati bir gol atan İrfan Can Kahveci, bu sezon Süper Lig'de 7. kez fileleri havalandırdı. 64. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna giren 28 yaşındaki futbolcu, sol kanattan Szymanski'nin yaptığı ortaya nefis bir kafa vurarak kaleci Florin Nita'yı çaresiz bıraktı. İrfan Can, Avrupa kupalarıyla birlikte Sarı-Lacivertliler'de bu sezon 13 kez fileleri sarsmayı başardı. Yıldız futbolcu gol sonrası büyük sevinç yaşadı.