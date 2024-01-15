Galatasaray - Kayserispor CANLI MAÇ İZLE | GS - Kayseri maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz





SON 7 MAÇINDA 5 GALİBİYET VE 2 BERABERLİK ALDI



Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamadı.



Sarı-kırmızılı takım, 7 Süper Lig müsabakasında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kaldı.



SAHASINDA 26 MAÇTIR YENİLMİYOR



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı.



Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi.



Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.