Galatasaray - Kayserispor CANLI MAÇ İZLE | GS - Kayseri maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz

Galatasaray, ligin 20. haftasında evinde Kayserispor'u konuk edecek. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, şampiyonluk yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak. İşte maçla ilgili detaylar:
Galatasaray, ligin 20. haftasında evinde Kayserispor'u konuk edecek. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, şampiyonluk yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak. İşte maçla ilgili detaylar:
İLK 11'LER
Galatasaray : Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış; Torreira, Ndombele; Tete, Mertens, Zaha; Halil
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Kayserispor maçı saat 20.00'da başlayacak.
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Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'DA 6 EKSİK
Galatasaray'da 6 oyuncu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.
Dizindeki ağrı nedeniyle son EMS Yapı Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyen sağ bek Sacha Boey'un durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek.
Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
SON 7 MAÇINDA 5 GALİBİYET VE 2 BERABERLİK ALDI
Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, 7 Süper Lig müsabakasında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kaldı.
SAHASINDA 26 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.
Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.