Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Mateus Tete, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Halil Dervişoğlu ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Kerem Demirbay ve Kazımcan Karataş'ın yanı sıra Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt ve Hamza Akman yer aldı.

7 FUTBOLCU KADRODA YOK

Galatasaray'da 7 futbolcu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, kırmızı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Uluslar Kupası'ndan dolayı ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, kadroda bulunmadı.

Sezon başında transfer edilen Angelino da son haftalarda olduğu gibi yine kadroda kendisine yer bulamadı.