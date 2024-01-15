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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler ocak ayına hızlı bir giriş yaparken Bonucci ve Krunic gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı. Kanarya'nın yeni hedefi ise Galatasaray'ı kızdıracak cinsten. İşte A Spor'un duyurduğu transfer haberinin detayları...

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 17:17 Güncelleme 15 Ocak 2024, 17:17
Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında lider Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı ve zirve yarışında kayıp yaşamadı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golü 81. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

Ayrıca Kanarya'da 50. dakikada Edin Dzeko, penaltı atışından yararlanamadı ve bu maçta sessiz kaldı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

Ligin 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek ve taraftarı önünde 3 puan arayacak.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

Ligde son gidişat bu yöndeyken Fenerbahçe'de transferde ise flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

Yönetim, transferde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerliyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

Bu doğrultuda Kanarya ilk olarak stopere takviye yaptı ve Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

Transferde hız kesmeyen F.Bahçe, Milan'dan Rade Krunic'i ise kiralayarak orta sahasını güçlendirdi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

Sarı-lacivertliler yapılacak takviyelerle birlikte sezon sonunda ipi göğüslemek ve Avrupa'da başarı hedefliyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

Bu doğrultuda yönetimin transfer listesindeki 3 isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

STOPERE YERLİ HAMLESİ

F.Bahçe'nin Becao, Djiku, Bonucci, Serdar Aziz ve Luan Peres olmak üzere mevcut kadroda 5 stoperi bulunuyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

Sakatlıklar ve eksiklikler sonrası sol bek Jayden Oosterwolde de zaman zaman bu mevkide boy gösteriyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

Luan Peres'le yollarını ayırmak isteyen ve Bonucci ile sezon sonunda devam etmesi beklenmeyen Kanarya'nın, bu bölgeye yerli takviyesi yapması bekleniyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

Gelecek sezon toplamda 12 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek takımlar için yerli transferi büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

İLK HEDEF ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Sarı-lacivertlilerde listenin başındaki isim ise Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü...

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

Yönetici Selahattin Baki, geçtiğimiz günlerde resmi görüşmelerde bulunmak için İstanbul'dan Madrid'e uçtu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Madrid ekibinde 9 maça çıkarken 213 dakika sahada kaldı ve skor katkısı yapamadı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

HÜCUM HATTINA TAKVİYE GELECEK

Michy Batshuayi'ye gelen teklifler sonrası ve Joshua King'in sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi nedeniyle bu mevkiye uzun vadeli transfer yapılması kararı alındı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

F.BAHÇE'NİN SALDANHA ISRARI

F.Bahçe, sezon başında Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan'a transfer olan Matheus Saldanha için girişimlere başladı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

Sambacı forvet için Kanarya'nın 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen haberler arasında...

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

24 yaşındaki oyuncu bu sezon 24 maça çıkarken 15 gol attı ve 5 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

G.SARAY'A ÇALIM: GRONBAEK

Fred'in yanına box to box bir futbolcu almak isteyen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın gündemindeki Albert Gronbaek'i radarına aldı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

Miha Zajc'la yollarını ayırmayı planlayan yönetim, bu bölgeyi genç ve dinamik bir isimle güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

22 yaşındaki oyuncu bu sezon 12 maça çıkarken 4 gol - 2 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Gronbaek'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

ALBERT GRONBAEK KİMDİR?

Albert Gronbaek, 23 Mayıs 2001'de Danimarka'nın Risskov kentinde dünyaya geldi. Futbola Aarhus altyapısında başladı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

2020 yazında A takıma yükseldi ve 2022'de 3.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Bodo/Glimt'e transfer oldu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

22 yaşındaki orta sahanın, Danimarka ekibiyle Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!
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