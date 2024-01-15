Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında lider Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Ayrıca Kanarya'da 50. dakikada Edin Dzeko, penaltı atışından yararlanamadı ve bu maçta sessiz kaldı.
Ligin 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek ve taraftarı önünde 3 puan arayacak.
Ligde son gidişat bu yöndeyken Fenerbahçe'de transferde ise flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Yönetim, transferde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerliyor.
Bu doğrultuda Kanarya ilk olarak stopere takviye yaptı ve Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı.
Transferde hız kesmeyen F.Bahçe, Milan'dan Rade Krunic'i ise kiralayarak orta sahasını güçlendirdi.
Sarı-lacivertliler yapılacak takviyelerle birlikte sezon sonunda ipi göğüslemek ve Avrupa'da başarı hedefliyor.
Bu doğrultuda yönetimin transfer listesindeki 3 isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar...
STOPERE YERLİ HAMLESİ
F.Bahçe'nin Becao, Djiku, Bonucci, Serdar Aziz ve Luan Peres olmak üzere mevcut kadroda 5 stoperi bulunuyor.
Sakatlıklar ve eksiklikler sonrası sol bek Jayden Oosterwolde de zaman zaman bu mevkide boy gösteriyor.
Luan Peres'le yollarını ayırmak isteyen ve Bonucci ile sezon sonunda devam etmesi beklenmeyen Kanarya'nın, bu bölgeye yerli takviyesi yapması bekleniyor.
Gelecek sezon toplamda 12 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek takımlar için yerli transferi büyük önem taşıyor.
İLK HEDEF ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Sarı-lacivertlilerde listenin başındaki isim ise Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü...
Yönetici Selahattin Baki, geçtiğimiz günlerde resmi görüşmelerde bulunmak için İstanbul'dan Madrid'e uçtu.
27 yaşındaki oyuncu bu sezon Madrid ekibinde 9 maça çıkarken 213 dakika sahada kaldı ve skor katkısı yapamadı.
HÜCUM HATTINA TAKVİYE GELECEK
Michy Batshuayi'ye gelen teklifler sonrası ve Joshua King'in sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi nedeniyle bu mevkiye uzun vadeli transfer yapılması kararı alındı.
F.BAHÇE'NİN SALDANHA ISRARI
F.Bahçe, sezon başında Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan'a transfer olan Matheus Saldanha için girişimlere başladı.
Sambacı forvet için Kanarya'nın 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen haberler arasında...
24 yaşındaki oyuncu bu sezon 24 maça çıkarken 15 gol attı ve 5 asistlik katkı sağladı.
G.SARAY'A ÇALIM: GRONBAEK
Fred'in yanına box to box bir futbolcu almak isteyen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın gündemindeki Albert Gronbaek'i radarına aldı.
Miha Zajc'la yollarını ayırmayı planlayan yönetim, bu bölgeyi genç ve dinamik bir isimle güçlendirmek istiyor.
22 yaşındaki oyuncu bu sezon 12 maça çıkarken 4 gol - 2 asistlik performans gösterdi.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Gronbaek'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...
ALBERT GRONBAEK KİMDİR?
Albert Gronbaek, 23 Mayıs 2001'de Danimarka'nın Risskov kentinde dünyaya geldi. Futbola Aarhus altyapısında başladı.
2020 yazında A takıma yükseldi ve 2022'de 3.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Bodo/Glimt'e transfer oldu.
22 yaşındaki orta sahanın, Danimarka ekibiyle Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...