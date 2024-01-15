Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer şoku!

Ayrıca Kanarya'da 50. dakikada Edin Dzeko, penaltı atışından yararlanamadı ve bu maçta sessiz kaldı.

Ligin 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek ve taraftarı önünde 3 puan arayacak.

Ligde son gidişat bu yöndeyken Fenerbahçe'de transferde ise flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yönetim, transferde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerliyor.