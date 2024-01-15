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Aslan yeni 10 numarasını buldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtacak hamle

Transfer döneminin başlamasının ardından Galatasaray eksiklerini kapatmak için harekete geçti. Sarı kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 18:17 Güncelleme 15 Ocak 2024, 18:17
Aslan yeni 10 numarasını buldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtacak hamle

Sol bek, 8 numara ve 10 numara arayışında olan Galatasaray transfer için harekete geçti.

Aslan yeni 10 numarasını buldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtacak hamle

Transfer döneminin başlamasının ardından Galatasaray eksiklerini kapatmak için harekete geçti. Sarı kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Aslan yeni 10 numarasını buldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtacak hamle

Galatasaray Trabzonspor ile haziranda bitecek sözleşmesini uzatmayan, bordo-mavili takımda kalması beklenmeyen ve yeni kulübü merak edilen Anastasios Bakasetas için devreye girdi.

Aslan yeni 10 numarasını buldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtacak hamle

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜP ANLAŞTILAR

Yunan 10 numara için en ciddi adımı atan takım ise Galatasaray oldu.

Aslan yeni 10 numarasını buldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtacak hamle

Sarı-kırmızılı yöneticilerin, İstanbul'da bulunan Bakasetas'ın menajeri ile görüşüp anlaştığı, Trabzonspor ile masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi.

Aslan yeni 10 numarasını buldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtacak hamle

TRABZON, TAKASA SICAK BAKABİLİR

Kontratı sonlanmadan, ara dönemde 30 yaşındaki 10 numara ile yollarını ayırmayı planlayan bordo-mavililer, takasa sıcak bakabilir.

Aslan yeni 10 numarasını buldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtacak hamle

KADROYA ALINMADI

Bakasetas, Trabzonspor'un dünkü Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Yunan oyuncunun ağrıları olduğu belirtilse de futbol kulislerinde transfer görüşmeleri daha çok konuşuldu.

Aslan yeni 10 numarasını buldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtacak hamle

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Trabzonspor'da bu sezon 18 maçta süre alan Yunan futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

Aslan yeni 10 numarasını buldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtacak hamle

Kadrosunda eski Trabzonsporlu Siopis'i de bulunduran İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut, "Bakasetas'ı isteyen kulüplerle ekonomik olarak yarışmamız mümkün değil. Oyuncuya Beşiktaş ve Panathinaikos'un çok iyi teklifleri olduğunu biliyorum. Bu iki takımdan birisi onu alır" demişti.

Aslan yeni 10 numarasını buldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtacak hamle

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da Bakasetas ile görüşüldüğünü, kendisinin de bu konuda mevkidaşı Ertuğrul Doğan ile konuşabileceğini açıklamıştı.

Aslan yeni 10 numarasını buldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtacak hamle
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