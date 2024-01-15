Aslan yeni 10 numarasını buldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtacak hamle

Kadrosunda eski Trabzonsporlu Siopis'i de bulunduran İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut, "Bakasetas'ı isteyen kulüplerle ekonomik olarak yarışmamız mümkün değil. Oyuncuya Beşiktaş ve Panathinaikos'un çok iyi teklifleri olduğunu biliyorum. Bu iki takımdan birisi onu alır" demişti.