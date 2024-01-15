Aslan yeni 10 numarasını buldu! Beşiktaş taraftarını çıldırtacak hamle

Sol bek, 8 numara ve 10 numara arayışında olan Galatasaray transfer için harekete geçti.
Sol bek, 8 numara ve 10 numara arayışında olan Galatasaray transfer için harekete geçti.
Transfer döneminin başlamasının ardından Galatasaray eksiklerini kapatmak için harekete geçti. Sarı kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi.
Galatasaray Trabzonspor ile haziranda bitecek sözleşmesini uzatmayan, bordo-mavili takımda kalması beklenmeyen ve yeni kulübü merak edilen Anastasios Bakasetas için devreye girdi.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜP ANLAŞTILAR
Yunan 10 numara için en ciddi adımı atan takım ise Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılı yöneticilerin, İstanbul'da bulunan Bakasetas'ın menajeri ile görüşüp anlaştığı, Trabzonspor ile masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi.
TRABZON, TAKASA SICAK BAKABİLİR
Kontratı sonlanmadan, ara dönemde 30 yaşındaki 10 numara ile yollarını ayırmayı planlayan bordo-mavililer, takasa sıcak bakabilir.
KADROYA ALINMADI
Bakasetas, Trabzonspor'un dünkü Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Yunan oyuncunun ağrıları olduğu belirtilse de futbol kulislerinde transfer görüşmeleri daha çok konuşuldu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Trabzonspor'da bu sezon 18 maçta süre alan Yunan futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
Kadrosunda eski Trabzonsporlu Siopis'i de bulunduran İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut, "Bakasetas'ı isteyen kulüplerle ekonomik olarak yarışmamız mümkün değil. Oyuncuya Beşiktaş ve Panathinaikos'un çok iyi teklifleri olduğunu biliyorum. Bu iki takımdan birisi onu alır" demişti.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da Bakasetas ile görüşüldüğünü, kendisinin de bu konuda mevkidaşı Ertuğrul Doğan ile konuşabileceğini açıklamıştı.