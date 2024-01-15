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F.Bahçe'ye gidecek mi? Beşiktaş resmen duyurdu

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Sosyal Medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 17:03 Güncelleme 15 Ocak 2024, 17:08
F.Bahçe’ye gidecek mi? Beşiktaş resmen duyurdu

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Sosyal Medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz." denildi.

"SANTOS, ABOUBAKAR'LA GÖRÜŞECEK"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Aboubakar ile ilgili VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Elimizde 2 santrforumuz var. Aboubakar da Afrika Kupası'dndan gelince 3 olacak. Hocamız Fernando Santos zaten kadro dışı kalan oyuncularla ilgili mutlaka kendi inisiyatifini kullanacaktır. Mutlak olarak görüşeceğini düşünüyorum."

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