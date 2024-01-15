Okan Buruk’tan VAR isyanı: Sorgulamak gerekir

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini 26'da Nelsson, 86'da penaltıdan Dries Mertens kaydetti.

Puanını 51 yaparak zirve takibini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçı beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Saha içerisinde oyuncularımın çok rahat olmadığını gördüm. Önmli olan buradan 3 puanla ayrılmak. Rakibimizin de güçlü bir stratejisi vardı. Özellikle ilk yarı uzun topları tercih ettileri. 1-0'ı bulduk. 2-0'ı bulduk. Ama iptal edilen golün dünyanın neresinde olursa olsun verileceğini düşünüyorum. Bir tek Türkiye'de verilmez herhalde. Bir faul olduğunu düşünmüyorum. Bu pozisyon faulse herhalde her maç 500 tane faul olur.

''VAR'I SORGULAMAK GEREKİR''

Burada faul varsa ve VAR'dan dönmüyorsa VAR'ı sorgulamak gerekiyor. Yıllardır hakemlerimizi eğitmek için dünya kadar paralar ödüyoruz. Burada bir gelişim göremiyoruz. Aynısı penaltı olsa penaltı verecek mi mesela? Hafta hafta devamlı bunları yaşıyoruz. Bunları yaşamak istemiyoruz. Aleyhimize bir penaltı verildi. Buna itirazımız yok zaten. Bunları çok fazla yaşamaya başladık. Birçok takımdan da bunu duyuyoruz. Birçok takım mutsuz. Hakemlerimizin daha iyi olması gerekiyor. VAR'daki kadro arttırıldı, belli ki orada bir mutsuzluk var. Ofansif olarak çok kısıtlandık. Ziyech ve Bakambu'nun milli takıma gitmesi, Icardi'nin sakatlanması, Kerem'in cezalı olması... Bir türlü bireysel anlamda istediğimizi yapamadık. Üretemediğimizde ve kulübeden destek alamadığımızda zorlandık. Genç oyuncularımız oyuna girdiğinde etkili oldular. Maçı kazandık, mutluyuz. 3 puanın her türlüsü önemli. Nelsson oynadığı mevkinin hakkını veren bir futbolcu."