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Eden Karzev hangi takımda oynuyor, nereli, İsrailli mi? Eden Karzev ne paylaştı?

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında, Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a karşı attığı gol sonrası bileğindeki mesajla bu saldırılara destek verdiği iddia edilen bir hareket yaptı. Jehezkel'in hareketi, kamuoyunda tepkilere neden oldu ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başakşehirli futbolcu Eden Karzev de, benzer bir paylaşımla dikkat çekti. İki futbolcunun bu hareketleri, futbol dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 13:26 Güncelleme 15 Ocak 2024, 13:28
Eden Karzev hangi takımda oynuyor, nereli, İsrailli mi? Eden Karzev ne paylaştı?

Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta, Sagiv Jehezkel attığı gol sonrası bilekliğindeki "7 Ekim ve 100 gün" yazısıyla dikkat çekti. İddialara göre, bu mesaj İsrail'in Gazze saldırılarına bir destek ifadesiydi. Futbolcunun bilekliğindeki yıldız sembolü de bu iddiaları güçlendirdi. Bu hareket, futbol dünyasında ve sosyal medya platformlarında büyük tepki topladı. Bu bağlamda Başakşehirli futbolcu Eden Karzev de, benzer bir paylaşımla tepki çekti.

Başsavcılık Harekete Geçti

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine harekete geçti. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı. Tercüman aracılığıyla alınan ifadesinin ardından, İsrailli oyuncu sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Serbast Bırakıldı

Antalyaspor'un, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Dün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketi nedeniyle kadro dışı bırakılan, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan başlatılan soruşma kapsamında gözaltına alınan Jehezkel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Jehezkel, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverildi.

İfadesi Ortaya Çıktı

Jehezkel, emniyetteki ifadesinde, sahaya çıkmadan önce soyunma odasında, sol bileğinde sakatlığından dolayı bulunan beyaz bandaja, "100 days" ve "07.10" yazdığını, Davut Yıldızı amblemi çizdiğini belirtti. Bu sırada yanında herhangi bir takım arkadaşı ya da teknik heyetten kimse olmadığını vurgulayan Jehezkel'in, "Amacım Hamas ve İsrail arasında devam eden savaşın 100. gününe dikkati çekmekti" dediği öğrenildi.

Kişisel olarak savaşa karşı olduğunu kaydeden Jehezkel, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Bir an önce savaşın bitmesini istiyorum. Maçın 68. dakikasında golü attıktan sonra saha kenarındaki fotoğraf çeken kişilere sol bileğimdeki bandaja yazdığım yazıyı gösterdim. Yarım kalp işareti yaptım. Maç bittikten yaklaşık 2 saat sonra maç sırasında yaptığım hareketin sosyal medyada yayıldığını ve tepkilere neden olduğunu anladım. İsrail'de bulunan menajerim beni aradı. 'Herhangi bir kimse ya da basına konuşma' dedi. Bir müddet sonra da Bitexen Antalyaspor yöneticilerinin beni süresiz kadro dışı bıraktığını, menajerim bana söyledi. Maç sırasında yaptığım bu hareket nedeniyle bütün Türk halkından, bütün kalbimle özür diliyorum. Pişmanım. Herhangi bir provokasyon yapmak istemedim. Böyle bir tepkiye neden olabileceğini de düşünmedim."

Eden Karzev'in Sosyal Medya Paylaşımı

Bu olayın ardından Başakşehir futbolcusu Eden Karzev de benzer bir hareketle gündeme geldi. Karzev, Jehezkel'in "100 gün" ifadesini içeren bir paylaşımı sosyal medya hesabından alıntıladı ve bu şekilde İsrail'in Gazze saldırılarına destek vermiş oldu. Karzev'in bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları ve futbolseverler tarafından tepkiyle karşılandı.

Başakşehir'den Tepki ve Savunma Talebi

Başakşehir kulübü, gelen tepkiler üzerine Eden Karzev'den savunma istediğini duyurdu. Bazı futbolseverler, İstanbul ekibinin Karzev'i kadro dışı bırakmasını talep etti. Ancak bu talepler, bazıları tarafından yetersiz bulundu ve daha ciddi adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Bu iki olay, spor dünyasında etik ve siyasi konuların ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Futbolcuların saha dışındaki hareketlerinin, toplum üzerindeki etkisi ve bu tür olayların sporun birleştirici ruhuna zarar verme potansiyeli, bu durumların önemini arttırıyor. Ayrıca, futbolcuların ve kulüplerin, bu tür hassas konularda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda bir farkındalık yaratıyor. Futbolun sadece bir spor olmanın ötesinde, toplumsal ve kültürel bir etkisi olduğu unutulmamalıdır.

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