Eden Karzev hangi takımda oynuyor, nereli, İsrailli mi? Eden Karzev ne paylaştı?

Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta, Sagiv Jehezkel attığı gol sonrası bilekliğindeki "7 Ekim ve 100 gün" yazısıyla dikkat çekti. İddialara göre, bu mesaj İsrail'in Gazze saldırılarına bir destek ifadesiydi. Futbolcunun bilekliğindeki yıldız sembolü de bu iddiaları güçlendirdi. Bu hareket, futbol dünyasında ve sosyal medya platformlarında büyük tepki topladı. Bu bağlamda Başakşehirli futbolcu Eden Karzev de, benzer bir paylaşımla tepki çekti.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Jehezkel, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverildi.

İfadesi Ortaya Çıktı

Jehezkel, emniyetteki ifadesinde, sahaya çıkmadan önce soyunma odasında, sol bileğinde sakatlığından dolayı bulunan beyaz bandaja, "100 days" ve "07.10" yazdığını, Davut Yıldızı amblemi çizdiğini belirtti. Bu sırada yanında herhangi bir takım arkadaşı ya da teknik heyetten kimse olmadığını vurgulayan Jehezkel'in, "Amacım Hamas ve İsrail arasında devam eden savaşın 100. gününe dikkati çekmekti" dediği öğrenildi.

Kişisel olarak savaşa karşı olduğunu kaydeden Jehezkel, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Bir an önce savaşın bitmesini istiyorum. Maçın 68. dakikasında golü attıktan sonra saha kenarındaki fotoğraf çeken kişilere sol bileğimdeki bandaja yazdığım yazıyı gösterdim. Yarım kalp işareti yaptım. Maç bittikten yaklaşık 2 saat sonra maç sırasında yaptığım hareketin sosyal medyada yayıldığını ve tepkilere neden olduğunu anladım. İsrail'de bulunan menajerim beni aradı. 'Herhangi bir kimse ya da basına konuşma' dedi. Bir müddet sonra da Bitexen Antalyaspor yöneticilerinin beni süresiz kadro dışı bıraktığını, menajerim bana söyledi. Maç sırasında yaptığım bu hareket nedeniyle bütün Türk halkından, bütün kalbimle özür diliyorum. Pişmanım. Herhangi bir provokasyon yapmak istemedim. Böyle bir tepkiye neden olabileceğini de düşünmedim."