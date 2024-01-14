Yarı otomatik ofsayt sistemi o golü iptal etti

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında İstanbulspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Müsabaka golsüz eşitlikle noktalandı.
Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor sahasında Konyaspor'u konuk etti.
Karşılıklı ataklara karşın müsabakada gol sesi çıkmadı.
YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ 2 GOLÜ İPTAL ETTİ
Maçta İstanbulspor ve Konyaspor'un attığı birer gol, yarı otomatik ofsayt sistemiyle iptal edildi.
Konyaspor'un iptal edilen golünde, yarı otomatik ofsayt sisteminden gelen animasyon görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Bu sonuçla İstanbulspor puanını 7, Konyaspor ise 19'a yükseltti.
İstanbulspor ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanına çıkacak. Konyaspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.