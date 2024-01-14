Ndombele geri dönüyor: Galatasaray devre arası transfer döneminde çağıracak!

FIRTINA İLK PEŞİNDE Trabzonspor Süper Lig'de bugün saat 16.00'da Antalya'ya konuk olacak. Fırtına, 3 puan alması halinde bu sezon ilk kez üst üste üç maçını kazanmış olacak. Trabzon'da Denswil, Orsic, Pepe, Trezeguet ve Onuachu forma giyemeyecek.

FENER'E KENT PİYANGOSU

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan İngiliz sol kanat Ryan Kent'in, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-İttifak'a transfer olmaya yakın olduğu aktarıldı.

Ryan Kent, İskoç ekibi Rangers'ın formasını terlettiği dönemde Steven Gerrad'ın öğrencisi olmuştu. 27 yaşındaki oyuncu Al-İttifak'a transferi halinde tecrübeli teknik adam ile yeniden bir araya gelecek. Suudi Arabistan kulübünün Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro teklif ettiği ancak Fenerbahçe'nin 8-10 milyon Euro arası bir rakam talep ettiği de iddialar arasında. Fenerbahçe'de bu sezon 15 resmi karşılaşmaya çıkan Ryan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



SAMET: HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM

Dün Atina'ya giden Samet Akaydın, "Buraya gelmemde Fatih Terim rol oynadı. Panathinaikos teklifte bulunduğunda, kabul etmekte tereddüt etmedim" dedi.

LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün iki maç daha oynanacak. Saat 13.30'da İstanbulspor-Konyaspor'u konuk ederken saat 16.00'da ise Samsunspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.



ROCKETS ALPEREN'LE GÜLDÜ

NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Detroit Pistons'ı 112-110 mağlup etti. Rockets'ta Milli basketbolcu Alperen Şengün 29 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistlik performansıyla galibiyette başrol oynadı.



THIAM'DAN KAYSERİ'YE VEDA

Pendikspor'a transfer olan Mame Thiam, eski kulübü Kayserispor için veda mesajı yayınladı. Senegalli golcü, "Her şey için teşekkür ederim. Bundan sonrası için hepinize başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

KAMERUN'A ABOU MÜJDESİ

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar Afrika Kupası'nın kadrosuna dahil edilmişti. 31 yaşındaki golcü önceki günkü idmanda sol uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle çalışmayı yarıda bırakmış ve Afrika Kupası'nda oynayamayacağı iddia edilmişti. Kamerun Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Aboubakar'ın çekilen MR'ında 1. derecede yırtık tespit edildiği, bunun da turnuva kadrosundan çıkartılmasını gerektiren bir sakatlık olmadığı vurgulandı.

UMUT NAYİR PENDİKSPOR'DA

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Umut Nayir'in Championship ekibi Cardiff City ile anlaştığı iddia edildi. Ancak milli futbolcu, Süper Lig'de ve İstanbul'da kalmak istediği için Pendikspor'a transfer olmaya karar verdi. EURO 2024'te yer almak isteyen 30 yaşındaki santrfor sezon sonuna kadar Pendikspor'a kiralandı.



LINCOLN VE BONUCCI MAÇ KADROSUNDA

Süper Lig 20. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanın ardından Sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gaziantep'e gitti. Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda sakatlığını atlatan Lincoln ile yeni transfer Bonucci de yer aldı.

F.BAHÇE ANTEP'TE 3 PUAN ARIYOR

Ligde son 2 maçında İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u ise 7-1 ile geçen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK engelini de geçerek zirvede avantajını korumayı hedefliyor. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miguel Crespo'nun yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, zorlu mücadelede takımlarını yalnız bırakacak. Djiku ve Osayi-Samuel ise Afrika Kupası'nda görev yapıyor.

MERT MÜLDÜR HAVAYA GİRDİ

Konya maçında attığı golünde dışında savunmanın sağında çok iyi bir performans gösteren Mert Müldür, bugün Gaziantep deplasmanında da 11'de görev yapacak. İdmanlarda son derece istekli ve moralli olan Mert'in bu halini görenler, "Osayi dönünce formayı almakta zorlanabilir" yorumlarını yapıyorlar.

RADE KRUNIC DUYURULDU

Fenerbahçe yeni transferi Rade Krunic ile yapılan anlaşmayı duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Bosnalı orta sahayı Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Kulüpten, "Renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz" ifadelerini kullandı.



DUBOIS'NIN DÖNÜŞÜ İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR

Galatasaray sezon başında Başakşehir'e kiraladığı Leo Dubois'i kadrosuna geri kazandırmak için girişimlere başladı. Yönetimin hem Sacha Boey'un gitme ihtimaline karşı önlem aldığı hem Boey'un yokluğunda orijin bir sağ bek olmamasından dolayı hem de Fransız futbolcunun sol bek de oynayabilmesi nedeniyle bu istekte bulunduğu öğrenildi. Dubois, bu sezon Başakşehir'de 15 maça çıkarken 1 gol attı, 3 de asist yaptı.

RIDVAN YILMAZ VERONA'YA

SKY Sports İtalya, Galatasaray'ın peşinde olduğu Rıdvan Yılmaz için Verona kulübünün de devreye girdiğini duyurdu. İtalyanların Rıdvan Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu aktarıldı. Rıdvan Yılmaz, bu sezon İskoç takımı ile 14 maça çıktı. Milli sol bek oyuncusu 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. 22 yaşındaki sol bek, A Milli takım düzeyinde ise 6 kez forma giydi. Rıdvan Yılmaz bu karşılamalarda 2 asist katkısı sağladı.



ARDA GÜLER EL CLASICO'DA!

Riyad'da düzenlenen İspanya Süper Kupası finalinde iki dev kulüp Real Madrid ile Barcelona bugün kozlarını paylaşacak. Saat 22.00'de başlayacak finalde Real Madrid'li yıldız Arda Güler de boy gösterecek.



M. CITY 90+1'DE KAZANDI

Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Newcastle United'ı 3-2 yendi. City, 26'da Bernardo Silva ile öne geçti. 35'te Isak, 37'de Gordon 2-1 yaptı. De Bruyne 74'te 2-2 yaptı. 90+1 Oscar Bobb maçı aldı.



FOFANA BURNLEY'E KİRALANDI

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Fildişi Sahilli santrfor David Datro Fofana'yı sezon sonuna kadar Burnley'ye kiraladı. 21 yaşındaki Fofana, başkent temsilcisinde sadece 4 maçta forma şansı buldu.