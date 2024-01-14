Ndombele geri dönüyor: Galatasaray devre arası transfer döneminde çağıracak!

İngiliz ekibi Tottenham, orta sahaya takviye için çalışmalarına devam ediyor. Bununla birlikte Tottenham'ın, Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Connor Gallagher'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.
İngiliz ekibi Tottenham, orta sahaya takviye için çalışmalarına devam ediyor. Bununla birlikte Tottenham'ın, Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Connor Gallagher'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Londra devinin Gallagher'i bırakmakta diretmesi ise İngiliz ekibi Tottenham'ı farklı arayışlara itti. FootballTransfers'in haberine göre; Premier Lig ekibi, uygun fiyatta bir orta saha transferi yapamazsa Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Tanguy Ndombele'yi geri çağıracak. Yıldız oyuncu Galatasaray'a transfer olduğu günden beri bir türlü istenileni veremedi ve taraftarların tepkisini çekti.
RİZE TEK ATTI 3 PUANI ALDI
Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u tek golle mağlup etmeyi başardı. Yoğun yağış altında oynanan ve topun sekmekte bile zorlandığı bir sahada yapılan maçta 1 kez gol sesi çıktı. 54. dakikada sol çaprazdan Martin Minchev'in ortasında ceza sahası içinde İbrahim Olawoyin'in vuruşunda kaleci Muhammedaliyev topu çeldi. Attila Mocsi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
BAŞAKŞEHİR TAM GAZ
Başakşehir, Alanya'yı 3-2 yendi. 2'de kaleci Volkan'ın pası kısa düştü Cordova affetmedi: 0-1. 35"te Deniz Türüç serbest vuruştan attı. 45+1'de Deniz'in ortasına Piatek kafayı vurdu: 2-1. 58'de Figueiredo nefis yazdı: 3-1. 61'de Richard'ın şutu ağlara gitti: 3-2. Bu maçta ilk kez yarı ofsayt sistemi kullanıldı.
ANKARAGÜCÜ 6 HAFTA SONRA
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 geriye düşen ev sahibi ekip, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 6 maç aradan sonra kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Nihad Mujakic, 64. dakikada Riad Bajic ve 83. dakikada Pedrinho kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 35. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.
HATAYSPOR'A 90+3'TE ŞOK
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Siltaş Yapı Pendikspor 1-1 berabere kaldı. Hatayspor, 47. Dakikada Rivas'ın attığı golle öne geçti. Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Pendikspor Kappel'in golüyle beraberliği buldu. Hatayspor ile Pendikspor 90 dakika sonucunda puanları paylaştı.
LİDER EYÜP DOLUDİZGİN GİDİYOR
Trendyol 1. Lig'de lider Eyüpspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etmeyi başardı. 10'da Regattin'in şutu auta gitti 21'de yine Regattin bu kez kafa vuruşu yaptı, savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti. 23'te Koray kaleyi yokladı. 27'de Ampem vurdu Metin kurtardı. 34'te Murat'ın ortasına kafayı vuran Ampem, Eyüp'ü öne geçirdi: 1-0. 42'de Keçiörengücü penaltı kazandı, VAR kararıyla iptal oldu. 61'de Caner'in ortasını Ahmet eliyle kesti hakem penaltıyı verdi. 62'de penaltıdan golü Regattin kaydetti: 2-0. Eyüp liderliğini perçinledi.
BEŞİKTAŞ SERİYE BAĞLADI
Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka Lassa ile karşılaştı. İlk yarıyı 43-32 önde tamamlayan Beşiktaş, salondan 88-72 galip ayrıldı. Siyah-Beyazlı takım, bu sonuçla ligde üst üste üçüncü toplamda ise 12. galibiyetini aldı. Yeşil-Siyahlılar ise 9. kez mağlup oldu. Günün diğer maçında Reeder Samsunspor, Tofaş'ı 88-87 yenerken Karşıyaka da Petkimspor'u 90-74 mağlup etti.
FIRTINA İLK PEŞİNDE
Trabzonspor Süper Lig'de bugün saat 16.00'da Antalya'ya konuk olacak. Fırtına, 3 puan alması halinde bu sezon ilk kez üst üste üç maçını kazanmış olacak. Trabzon'da Denswil, Orsic, Pepe, Trezeguet ve Onuachu forma giyemeyecek.
FENER'E KENT PİYANGOSU
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan İngiliz sol kanat Ryan Kent'in, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-İttifak'a transfer olmaya yakın olduğu aktarıldı.
Ryan Kent, İskoç ekibi Rangers'ın formasını terlettiği dönemde Steven Gerrad'ın öğrencisi olmuştu. 27 yaşındaki oyuncu Al-İttifak'a transferi halinde tecrübeli teknik adam ile yeniden bir araya gelecek. Suudi Arabistan kulübünün Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro teklif ettiği ancak Fenerbahçe'nin 8-10 milyon Euro arası bir rakam talep ettiği de iddialar arasında. Fenerbahçe'de bu sezon 15 resmi karşılaşmaya çıkan Ryan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
SAMET: HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM
Dün Atina'ya giden Samet Akaydın, "Buraya gelmemde Fatih Terim rol oynadı. Panathinaikos teklifte bulunduğunda, kabul etmekte tereddüt etmedim" dedi.
LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün iki maç daha oynanacak. Saat 13.30'da İstanbulspor-Konyaspor'u konuk ederken saat 16.00'da ise Samsunspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.
ROCKETS ALPEREN'LE GÜLDÜ
NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Detroit Pistons'ı 112-110 mağlup etti. Rockets'ta Milli basketbolcu Alperen Şengün 29 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistlik performansıyla galibiyette başrol oynadı.
THIAM'DAN KAYSERİ'YE VEDA
Pendikspor'a transfer olan Mame Thiam, eski kulübü Kayserispor için veda mesajı yayınladı. Senegalli golcü, "Her şey için teşekkür ederim. Bundan sonrası için hepinize başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
KAMERUN'A ABOU MÜJDESİ
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar Afrika Kupası'nın kadrosuna dahil edilmişti. 31 yaşındaki golcü önceki günkü idmanda sol uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle çalışmayı yarıda bırakmış ve Afrika Kupası'nda oynayamayacağı iddia edilmişti. Kamerun Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Aboubakar'ın çekilen MR'ında 1. derecede yırtık tespit edildiği, bunun da turnuva kadrosundan çıkartılmasını gerektiren bir sakatlık olmadığı vurgulandı.
UMUT NAYİR PENDİKSPOR'DA
Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Umut Nayir'in Championship ekibi Cardiff City ile anlaştığı iddia edildi. Ancak milli futbolcu, Süper Lig'de ve İstanbul'da kalmak istediği için Pendikspor'a transfer olmaya karar verdi. EURO 2024'te yer almak isteyen 30 yaşındaki santrfor sezon sonuna kadar Pendikspor'a kiralandı.
LINCOLN VE BONUCCI MAÇ KADROSUNDA
Süper Lig 20. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanın ardından Sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gaziantep'e gitti. Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda sakatlığını atlatan Lincoln ile yeni transfer Bonucci de yer aldı.
F.BAHÇE ANTEP'TE 3 PUAN ARIYOR
Ligde son 2 maçında İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u ise 7-1 ile geçen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK engelini de geçerek zirvede avantajını korumayı hedefliyor. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miguel Crespo'nun yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, zorlu mücadelede takımlarını yalnız bırakacak. Djiku ve Osayi-Samuel ise Afrika Kupası'nda görev yapıyor.
MERT MÜLDÜR HAVAYA GİRDİ
Konya maçında attığı golünde dışında savunmanın sağında çok iyi bir performans gösteren Mert Müldür, bugün Gaziantep deplasmanında da 11'de görev yapacak. İdmanlarda son derece istekli ve moralli olan Mert'in bu halini görenler, "Osayi dönünce formayı almakta zorlanabilir" yorumlarını yapıyorlar.
RADE KRUNIC DUYURULDU
Fenerbahçe yeni transferi Rade Krunic ile yapılan anlaşmayı duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Bosnalı orta sahayı Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Kulüpten, "Renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz" ifadelerini kullandı.
DUBOIS'NIN DÖNÜŞÜ İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR
Galatasaray sezon başında Başakşehir'e kiraladığı Leo Dubois'i kadrosuna geri kazandırmak için girişimlere başladı. Yönetimin hem Sacha Boey'un gitme ihtimaline karşı önlem aldığı hem Boey'un yokluğunda orijin bir sağ bek olmamasından dolayı hem de Fransız futbolcunun sol bek de oynayabilmesi nedeniyle bu istekte bulunduğu öğrenildi. Dubois, bu sezon Başakşehir'de 15 maça çıkarken 1 gol attı, 3 de asist yaptı.
RIDVAN YILMAZ VERONA'YA
SKY Sports İtalya, Galatasaray'ın peşinde olduğu Rıdvan Yılmaz için Verona kulübünün de devreye girdiğini duyurdu. İtalyanların Rıdvan Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu aktarıldı. Rıdvan Yılmaz, bu sezon İskoç takımı ile 14 maça çıktı. Milli sol bek oyuncusu 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. 22 yaşındaki sol bek, A Milli takım düzeyinde ise 6 kez forma giydi. Rıdvan Yılmaz bu karşılamalarda 2 asist katkısı sağladı.
ARDA GÜLER EL CLASICO'DA!
Riyad'da düzenlenen İspanya Süper Kupası finalinde iki dev kulüp Real Madrid ile Barcelona bugün kozlarını paylaşacak. Saat 22.00'de başlayacak finalde Real Madrid'li yıldız Arda Güler de boy gösterecek.
M. CITY 90+1'DE KAZANDI
Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Newcastle United'ı 3-2 yendi. City, 26'da Bernardo Silva ile öne geçti. 35'te Isak, 37'de Gordon 2-1 yaptı. De Bruyne 74'te 2-2 yaptı. 90+1 Oscar Bobb maçı aldı.
FOFANA BURNLEY'E KİRALANDI
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Fildişi Sahilli santrfor David Datro Fofana'yı sezon sonuna kadar Burnley'ye kiraladı. 21 yaşındaki Fofana, başkent temsilcisinde sadece 4 maçta forma şansı buldu.