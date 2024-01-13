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Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçında şehitlerimiz unutulmadı | Seremonide "Milletimizin başı sağ olsun" pankartı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahramanımız şehit olurken 4 askerimiz de yaralandı. Süper Lig'in heyecan 20. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Beşiktaş şehitlerimizi unutmadı. Tribünlerden uzun süre "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yükseldi.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 19:20 Güncelleme 13 Ocak 2024, 20:15
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçında şehitlerimiz unutulmadı | Seremonide Milletimizin başı sağ olsun pankartı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Tüpraş Stadyumu'nda Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler unutulmadı.



Siyah-beyazlı oyuncular, maç öncesi ısınmaya 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazılı tişörtlerle çıktı.

Maç seremonisinde saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunduğu sırada da kapalı tribünde büyük Türk bayrağı açıldı. Beşiktaşlı oyuncular, seremoniye 'Milletimizin başı sağ olsun' yazılı pankart ile çıktı.


Beşiktaş Kulübü, maç öncesi müsabaka boyunca stadyumda gol anonsları dışında müzik çalınmayacağını açıkladı.

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