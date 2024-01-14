Halil Umut Meler geri döndü

MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın, 11 Aralık 2023'te Ankara'da oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, sahalara geri döndü.

LİGE ARA VERİLMİŞTİ

Yüzüne ağır darbeler alan Meler, Ankara'da hastaneye kaldırılmıştı. Bu olayın ardından liglere 1 hafta ara verilmiş ve Türk futbolu yine kaotik bir dönem geçirmişti.

34 GÜN SONRA DÖNDÜ

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Ankara'da yaşanan talihsiz olaydan 34 gün sonra yeniden sahalara döndü. Meler, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde oynanan İstanbulspor – Konyaspor maçında düdük çaldı.

İSTANBULSPOR BAŞKANI ÇİÇEK VERDİ

Hakem Halil Umut Meler'e maç öncesi ilgi büyüktü. Meler, iki takım oyuncuları ile sarılıp tokalaştı. FIFA kokartlı hakem, tribünlerden gelen fotoğraf çekilme isteğini de geri çevirmedi. Öte yandan İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, maç öncesinde Meler'e çiçek verdi.

