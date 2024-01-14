Trabzonspor’da Bakasetas maç kadrosuna alınmadı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesinde ilk 11'ini açıklayan bordo-mavililerde geleceği belirsizliğini koruyan Anastasios Bakasetas, maç kadrosunda yer almadı.

Adı Beşiktaş ile anılan Bakasetas'ın sezon sonunda bordo-mavili ekiple sözleşmesi sona erecek.

Başkan Ertuğrul Doğan, Yunan futbolcuya teklif yaptıklarını ancak Bakasetas'ın yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığını açıklamıştı.

Yıldız oyuncu Antalyaspor maçı öncesi ağrı hissettiği için maç kadrosunda çıkartıldı.

AVCI AÇIKLAMA YAPTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Bakasetas için, "Dizi ağrıyordu ve sabah ağrısı olunca böyle bir karar aldık. Anastasios Bakasetas için insanlar bir şey aramasınlar. 3 ay sonra sözleşmesi bitse de uzatsa da uzatmasa da antrenman ve maçlarda her şeyini veren bir futbolcu. İnsanlar olmayan bir şey üzerinden hayal kurmasınlar ve yorumlamasınlar. Bunu net bir şekilde söyleyeyim." dedi.

ADI SÜPER LİG EKİPLERİYLE ANILIYOR

Yunan yıldızın adı Süper Lig devleri dahil birçok takımla anılıyor. Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile de adı geçen yıldız ismi, Fatih Terim de takımında görmek istiyor.

Antalyaspor - Trabzonspor mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.