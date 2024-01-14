Futbolumuz zirvede! Türkiye 24 ceza dosyalı kulüp ile Avrupa’da ilk sırada

Türk futbolu FIFA'dan Adana Demir, Antalya, Alanya, Hatay, Ankaragücü, Kayseri ve Samsun'a gelen transfer yasağı ile sarsıldı. FIFA'nın sistemine bakıldığında dün itibarıyla 964 aktif ceza dosyası görülüyor. Bu sayının 133'ü Türk takımlarına ait. En fazla dosyası olan takım 25 ile Boavista. Portekiz ekibini 21 dosya ile Yeni Malatyaspor takip ediyor.

FIFA'nın sisteminden alınan bilgilere göre; Türk futbolu 24 ceza dosyalı kulüp sayısı ile Avrupa'da ilk sırada. Türkiye'yi 23 kulüp ile Çin izliyor. Dün itibariyle sistemde yer alan Türk kulüplerin listesi ise şu şekilde: Elazığspor, Adanaspor, Akhisar, Alg Spor, Altay, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Bursa, Alanya, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Karabük, Kayseri Erciyes, Manisa, Mersin Talimyurdu, Ankaragücü, Kayserispor, Tuzlaspor, Ümraniye, Yeni Malatya, Samsun ve Adana Demir. Türkiye'de bulunan 133 dosyanın ise 2'si 2 transfer sezonu, 67'si 3 transfer sezonu, 64'ü ise kaldırana kadar ceza almış durumda iken bu dosyalardan sadece 1i kadın futboluna ait.