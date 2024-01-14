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Futbolumuz zirvede! Türkiye 24 ceza dosyalı kulüp ile Avrupa'da ilk sırada

FIFA’nın sisteminde bulunan 964 aktif ceza dosyasının 133’ü Türk kulüplerine ait. En fazla ceza dosyası Boavista’nın olurken (24) Portekiz ekibini 21 dosya ile Yeni Malatyaspor takip ediyor.

Taner Karaman Taner Karaman takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ocak 2024 Güncelleme 14 Ocak 2024, 06:59
Futbolumuz zirvede! Türkiye 24 ceza dosyalı kulüp ile Avrupa’da ilk sırada

Türk futbolu FIFA'dan Adana Demir, Antalya, Alanya, Hatay, Ankaragücü, Kayseri ve Samsun'a gelen transfer yasağı ile sarsıldı. FIFA'nın sistemine bakıldığında dün itibarıyla 964 aktif ceza dosyası görülüyor. Bu sayının 133'ü Türk takımlarına ait. En fazla dosyası olan takım 25 ile Boavista. Portekiz ekibini 21 dosya ile Yeni Malatyaspor takip ediyor.

FIFA'nın sisteminden alınan bilgilere göre; Türk futbolu 24 ceza dosyalı kulüp sayısı ile Avrupa'da ilk sırada. Türkiye'yi 23 kulüp ile Çin izliyor. Dün itibariyle sistemde yer alan Türk kulüplerin listesi ise şu şekilde: Elazığspor, Adanaspor, Akhisar, Alg Spor, Altay, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Bursa, Alanya, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Karabük, Kayseri Erciyes, Manisa, Mersin Talimyurdu, Ankaragücü, Kayserispor, Tuzlaspor, Ümraniye, Yeni Malatya, Samsun ve Adana Demir. Türkiye'de bulunan 133 dosyanın ise 2'si 2 transfer sezonu, 67'si 3 transfer sezonu, 64'ü ise kaldırana kadar ceza almış durumda iken bu dosyalardan sadece 1i kadın futboluna ait.



TOPLAM BORÇ 30 MİLYAR
Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 31 Ağustos 2023 itibarıyla 29,93 milyar liraya ulaştı. 4 büyükler de hem yaptıkları transfer harcamaları, hem de oyuncularına verdikleri yüksek yıllık maaş bütçeleriyle dikkat çekiyor. Dört büyük kulübün borçları her geçen gün artarken, gelir seviyesi düşen kulüplerin bu borçları nasıl ödeneceği ise merak konusu. Dört takımın da sponsorluk anlaşmalarıyla bu krizi çözmeye çalıştıkları görülüyor. Dört büyük takımın bu borçları azaltamaz ise FIFA tarafından bir yaptırım ile karşı karşıya kalabilir.

7 KULÜBE YASAK GELDİ
FIFA; Adana Demir, Antalya, Alanya, Hatay, Ankaragücü, Kayseri ve Samsun'a transfe yasağı vermişti.

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