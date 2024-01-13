G.Saray Başkanvekili Erden Timur, basın toplantısında konuştu: "Bu son uyarımız"

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur , basın toplantısında konuştu. Timur, "Konuşsan suç, konuşmasan suç. Gerginliğin azalması için temizlik olması gerektiğini söyledik. Şimdi, 'Nerede' diye algı yaratılıyor. Bizim görevimiz Galatasaray'ın hakkını savunmak. Başkanımız Dursun Özbek , 'Ya düzgün yönetin, ya da gereğini yapın' dedi" açıklaması yaptı.

BİR SÜRÜ ŞEYİ YUTUYORUZ

Ayrıca Timur, "Başkanımızın yaptığı şey son uyarı! Bundan sonra farklı şekilde aksiyonlar alınacak! Bunun da böyle bilinmesi gerekir. Şu anda bir sürü şeyi yutuyoruz" ifadesini kullandı. Timur, Mauro Icardi'nin neden tatilde olduğu sorusuna ise "Icardi, Süper Kupa'da maskeyle oynayacak, sonra dinlendirilecekti. Ayağına kök hücre tedavisi uygulanıyor. Bir süre dinlenecek. Çocukları burada. Eşinin durumu için izin istedi. Hoca da yanında oldu" yanıtını verdi.

TEK HEDEF ŞAMPİYON OLABİLMEK

Timur, ligdeki hedefleri için, "Mayıs ayı için bizim tek bir tane ana hedefimiz var. O da şampiyon olabilmek. Bunun için de mücadele edeceğiz" dedi.