Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ali Koç'a olay sözler! "Bir saniye görevde duramaz"

"SİZ G.SARAY'DAN NE İSTİYORSUNUZ YA!"



Dün, Sivas'ta bir maç oynandı. Bu maçın hakemi Sayın Zorbay Küçük. Bu maç, Süper Lig için çok önemli bir maç. Nasıl olur da Süper Lig'de devam eden rekabet çerçevesinde Zorbay Küçük buraya atanıyor?

Analiz yaptığınızda şu ortaya çıkıyor; Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda değerli rakibimiz Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36. Galatasaray'ın puan ortalaması 1.25. Sayın Zorbay Küçük ve Alper Ulusoy'a soruyorum. Ya siz Galatasaray'dan ne istiyorsunuz ya!

"ŞANSA BIRAKMAK İSTEMEDİKLERİ İÇİN..."



Geçen senelerde MHK'yi ve hakemleri yönetmeye çalışıyorlardı, şimdi sosyal medyayı yönetmeye çalışıyorlar. Açılar arayıp bulup, o açılardan kendilerine mağduriyet yaratmak. Her şey planlı, her şey düşünülmüş. Bunun böyle bilinmesini istiyorum.

Düşünmedikleri şeyler de oluyor, göreve geldiğimiz ilk sene bizim şampiyon olmamızı beklemiyorlardı. Bu sene hiçbir şeyi şansa bırakmamak için böyle çalışıyorlar.