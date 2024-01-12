Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ali Koç'a olay sözler! "Bir saniye görevde duramaz"

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Mücadeledeki hakem ve VAR kararlarına tepki gösteren sarı kırmızılı camiada başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve başkan vekili Erden Timur basın toplantısı düzenledi.
Açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde;
Göreve geldiğimizden beri sahada kalmak ve orada devam etmek istiyoruz. Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sistematik bir şekilde olayları sahanın dışına çekmeye çalışıyorlar.
"SİZ G.SARAY'DAN NE İSTİYORSUNUZ YA!"
Dün, Sivas'ta bir maç oynandı. Bu maçın hakemi Sayın Zorbay Küçük. Bu maç, Süper Lig için çok önemli bir maç. Nasıl olur da Süper Lig'de devam eden rekabet çerçevesinde Zorbay Küçük buraya atanıyor?
Analiz yaptığınızda şu ortaya çıkıyor; Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda değerli rakibimiz Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36. Galatasaray'ın puan ortalaması 1.25. Sayın Zorbay Küçük ve Alper Ulusoy'a soruyorum. Ya siz Galatasaray'dan ne istiyorsunuz ya!
"ŞANSA BIRAKMAK İSTEMEDİKLERİ İÇİN..."
Geçen senelerde MHK'yi ve hakemleri yönetmeye çalışıyorlardı, şimdi sosyal medyayı yönetmeye çalışıyorlar. Açılar arayıp bulup, o açılardan kendilerine mağduriyet yaratmak. Her şey planlı, her şey düşünülmüş. Bunun böyle bilinmesini istiyorum.
Düşünmedikleri şeyler de oluyor, göreve geldiğimiz ilk sene bizim şampiyon olmamızı beklemiyorlardı. Bu sene hiçbir şeyi şansa bırakmamak için böyle çalışıyorlar.
ÖZBEK'TEN F.BAHÇE VE ALİ KOÇ'A GÖNDERME
Holigan yorumcularla insanlara saldırmaya çalışıyorlar. Her şey planlı, her şey düşünülmüş. Ama düşünmedikleri şeyler de oluyor. Göreve geldiğimizde şampiyon olacağımızı düşünmüyorlardı. Bu sene hiçbir şeyi şansa bırakmamak için daha planlı çalışıyorlar.
Dünya spor tarihindeki ilk kez bir spor kulübü başkanı 'Ben başkanken, bizi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Yahu arkadaş kim seni şampiyon yapmayacak. Samimiysen açıkla! Böyle açıklama olmaz. Galatasaray'da böyle bir açıklama yapan başkan bir saniye görevde duramaz.
"BİZ BAŞKALARINA BENZEMEYİZ"
Doğru yolda olanın kimseden korkusu olmaz. Galatasaray demek, adalet ve doğru için sonuna kadar mücadele etmektir. Biz bundan vazgeçmeyiz. Biz Galatasarayız!
Biz de başkaları gibi hakem tokatlamayı, fotoğraf çekmeyi, onları rahatsız etmeyi mi konuşalım? Bu toplumun gerilmesini önemsemeyenler bunları yapanlardır. Bu camia tarihi boyunca kendisine yakışanı yaptı. Biz başkalarına benzemeyiz.
"KİMSE BİZİMLE MÜCADELE EDEMEZ"
Hepimizin şahit olduğu, hepimizin gördüğü gibi; futbolun ve sporun bütün değerleri ayaklar altına alınarak, Galatasaray'a karşı muazzam bir mücadele var. Bunların hiçbiri bizi etkilemez. Biz geçtiğimiz 100 yıl içerisinde hep şunu gösterdik. Biz tek yumruk olduğumuz zaman hiç kimsenin bizimle mücadele edebilecek gücü yoktur.
"FUTBOLCULARA BORCUMUZ YOK"
Son günlerde yapılan algılara bağlı olarak, kulübümün mevcut maaşları bırakın, primleri dahi ödenmiştir. Ne amatör şubelerde ne de profesyonel futbol takımında, Galatasaray formasını terleten kimseye 1 kuruş borcumuz yoktur.
"GÜNDEMİMİZ ŞAMPİYONLUK"
Biz ve arkadaşlarım buradayız. Bizim olduğumuz yerde kimse bunları konuşamaz. Algı yaratmaya çalışanlar, 2024 Haziran'daki seçim öncesi yine algı peşinde koşuyor. Gündemimizde bizim seçim yok. Mayıs'ta şampiyon olmak bizim gündemimiz.
"GEREĞİNİ YAPMAK ZORUNDALAR"
Bu standartsızlığı MHK ve TFF çözecek. Bu yetki sahibi kişiler, ya bu işi layıkı ile yönetmek zorunda ya da beceremiyorlarsa, gereğini yapmak zorundalar. Gereğinin ne olduğunu yorumlarınıza bırakıyorum.
"BİZİ İÇERİDEN VURMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Geçen sene daha zor koşullarda şampiyon olduk. Herkesin birlikte olmasıyla başardık. Kenetlenerek yine şampiyon olacağız. Birlikteliğimiz şampiyonluktaki en büyük gücümüz olacak. Her gün bizden parça koparmaya çalışıyorlar. Tek amaçları bizi içerden vurmak, bizi birbirimize düşürmek. Çünkü başka çareleri kalmadı. Er meydanında Galatasaray her zaman başarılı. Bizim fıtratımızda olmayan bu çalışmalarda, biz yokuz. Bunlara hep beraber karşı duracağız ve bu sene biz şampiyon olacağız.
"KEMERBURGAZ'A TAŞINACAĞIZ"
Genel kurula verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Kemerburgaz'ın kabası bitti, ince işlere başladık. En kısa sürede Florya'yı Kemerburgaz'a taşıyacağız. Çok güzel ve modern proje oluyor. Kimse endişelenmesin bu projeler bitecek. Florya çalışmaları da sürüyor. Kısa sürede bu projelerin meyvesi olan müjdeleri sizlerle paylaşacağız.