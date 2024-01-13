Golcü futbolcu Paul Onuachu Afrika Uluslar Kupası’na davet aldı

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası sıkıntısı devam ediyor. Bordo-Mavililer'de Mısırlı futbolcu Trezeguet ve Fildişi Sahilli Nicolas Pepe'nin ardından Nijeryalı golcü Paul Onuachu da milli takımdan davet aldı.

ÜÇ MAÇI KAÇIRACAK

Uluslar Kupası öncesinde Sadiq Umar'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ve yerine Paul Onuachu'nun alındığı bildirildi. Onuachu, dev organizasyonda milli takımı adına forma giyeceği için, bir süre Karadeniz ekibinden uzak kalacak. Golcü futbolcu, bir sürpriz olmazsa ligdeki Antalyaspor, Galatasaray ve büyük ihtimalle Çaykur Rizespor maçlarında oynamayacak. Nijerya eğer turu geçerse, bu süre uzayabilir.