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Fenerbahçe'ye Bonucci ve Krunic'ten sonra bir yıldız daha!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler dünyaca ünlü yıldız Leonardo Bonucci transferini resmen duyururken sıra geldi Krunic'e... Kanarya, Boşnak futbolcuyu da kısa süre içerisinde resmen açıklayacak. Fenerbahçe bu iki ismin dışında bir isme daha kancayı taktı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 11:11 Güncelleme 12 Ocak 2024, 11:11
Fenerbahçe’ye Bonucci ve Krunic’ten sonra bir yıldız daha!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta karşılaşmasında sahasında Konyaspor'u 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe’ye Bonucci ve Krunic’ten sonra bir yıldız daha!

Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında 2 puan bırakmasıyla aradaki puan farkı da 2'ye çıktı.

Fenerbahçe’ye Bonucci ve Krunic’ten sonra bir yıldız daha!

Sarı-lacivertliler, mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefliyor.

Fenerbahçe’ye Bonucci ve Krunic’ten sonra bir yıldız daha!

Yaz transfer sezonunda bu doğrultuda hareket ederek Dzeko, Tadic, Fred gibi yıldızları kadrosuna katan Kanarya, devre arasında da benzer takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe’ye Bonucci ve Krunic’ten sonra bir yıldız daha!

Özellikle stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, devre arasındaki ilk transferini gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’ye Bonucci ve Krunic’ten sonra bir yıldız daha!

Sarı-lacivertliler, son olarak Union Berlin forması giyen dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe’ye Bonucci ve Krunic’ten sonra bir yıldız daha!

Bunun yanı sıra Samet Akaydın'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’ye Bonucci ve Krunic’ten sonra bir yıldız daha!

Deneyimli stoperin kısa süre içerisinde Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe’ye Bonucci ve Krunic’ten sonra bir yıldız daha!

Fenerbahçe, bu gelişmenin ardından yerli bir stoper takviyesi yapmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe’ye Bonucci ve Krunic’ten sonra bir yıldız daha!

Sarı-lacivertlilerin hedefinde La Liga takımlarından Valencia'da forma giyen Cenk Özkacar var.

Fenerbahçe’ye Bonucci ve Krunic’ten sonra bir yıldız daha!

Milli futbolcu için kısa süre içerisinde İspanyol ekibiyle irtibata geçilecek.

Fenerbahçe’ye Bonucci ve Krunic’ten sonra bir yıldız daha!

23 yaşındaki stoper, bu sezon Valencia formasıyla 10 maçta görev yaptı.

Fenerbahçe’ye Bonucci ve Krunic’ten sonra bir yıldız daha!

Genç defans oyuncusunun 1 asisti bulunuyor.

Fenerbahçe’ye Bonucci ve Krunic’ten sonra bir yıldız daha!

Valencia, 2022-2023 sezonu takımında kiralık olarak geçiren Cenk'in bonserivisini bu yaz Lyon'dan 5 milyon euro karşılığında almıştı.

Fenerbahçe’ye Bonucci ve Krunic’ten sonra bir yıldız daha!

Takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulun an Cenk Özkacar'ın güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.

Fenerbahçe’ye Bonucci ve Krunic’ten sonra bir yıldız daha!
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