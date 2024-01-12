Fenerbahçe’ye Bonucci ve Krunic’ten sonra bir yıldız daha!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta karşılaşmasında sahasında Konyaspor'u 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta karşılaşmasında sahasında Konyaspor'u 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında 2 puan bırakmasıyla aradaki puan farkı da 2'ye çıktı.
Sarı-lacivertliler, mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefliyor.
Yaz transfer sezonunda bu doğrultuda hareket ederek Dzeko, Tadic, Fred gibi yıldızları kadrosuna katan Kanarya, devre arasında da benzer takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Özellikle stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, devre arasındaki ilk transferini gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, son olarak Union Berlin forması giyen dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.
Bunun yanı sıra Samet Akaydın'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Deneyimli stoperin kısa süre içerisinde Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olması bekleniyor.
Fenerbahçe, bu gelişmenin ardından yerli bir stoper takviyesi yapmak için kolları sıvadı.
Sarı-lacivertlilerin hedefinde La Liga takımlarından Valencia'da forma giyen Cenk Özkacar var.
Milli futbolcu için kısa süre içerisinde İspanyol ekibiyle irtibata geçilecek.
23 yaşındaki stoper, bu sezon Valencia formasıyla 10 maçta görev yaptı.
Genç defans oyuncusunun 1 asisti bulunuyor.
Valencia, 2022-2023 sezonu takımında kiralık olarak geçiren Cenk'in bonserivisini bu yaz Lyon'dan 5 milyon euro karşılığında almıştı.
Takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulun an Cenk Özkacar'ın güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.