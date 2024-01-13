Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye ve hakemlere yaylım ateşi: "Herkes haddini bilecek"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek çarpıcı açıklamalar yaptı. Özbek, "Trio'daki yorumcular kamuoyunu yumuşatmaya çalışıyorlar mı diyorsun? Buna cevap verme gereği duymuyorum. Galatasaray'ın hakkını kimse yiyemez. Kimse bizim hakkımıza dokunma cüretini düşünemez! Kamuoyu adaletten yana. Kamuoyundaki gerginliği düşürmek için falan...

Galatasaray'ın hakkı yenirse, hadi işine ya! Öyle bir şey kimsenin kafasından geçmesin. Bir şey söylemek istiyorlarsa, kamuoyunu gerenlere söylesinler. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.