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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye ve hakemlere yaylım ateşi: "Herkes haddini bilecek"

Dursun Özbek, "Kimse Galatasaray’ın hakkına dokunma cüretini düşünemez! Herkes haddini bilecek. Hakkımızı kimse yiyemez, kimsenin de kursağına inmez" diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ocak 2024 Güncelleme 13 Ocak 2024, 07:02
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye ve hakemlere yaylım ateşi: Herkes haddini bilecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek çarpıcı açıklamalar yaptı. Özbek, "Trio'daki yorumcular kamuoyunu yumuşatmaya çalışıyorlar mı diyorsun? Buna cevap verme gereği duymuyorum. Galatasaray'ın hakkını kimse yiyemez. Kimse bizim hakkımıza dokunma cüretini düşünemez! Kamuoyu adaletten yana. Kamuoyundaki gerginliği düşürmek için falan...

Galatasaray'ın hakkı yenirse, hadi işine ya! Öyle bir şey kimsenin kafasından geçmesin. Bir şey söylemek istiyorlarsa, kamuoyunu gerenlere söylesinler. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.



G.SARAY'DAN KORKUYORLAR
Oldukça sert ifadeler kullanan Özbek, "Herkes haddini bilecek. Galatasaray'ın hakkını kimse yiyemez, kimsenin kursağına inmez" dedi. Özbek, F.Bahçe'nin kendilerinden korktuğunu ima ederek, "Ligde 20 takım var, her takımla maç yapıyoruz. Maçtan sonra oynadıkları rakiplerle ilgili yorum yapsınlar. Galatasaray'dan korktukları ve çekindikleri için bunu yapıyorlar" diye konuştu.

O KOLTUKTA OTURAMAZ!
Başkan Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un söylediklerine de cevap vererek, "Seni kim şampiyon yapmayacak bunu açıkla! Galatasaray başkanı rekabetten kaçmak için böyle bir açıklamayı yapsa başkanlık koltuğunda oturamaz!" ifadelerini kullandı.



G.SARAY'DAN NE İSTİYORSUNUZ!
Özbek, Sivas maçındaki hakem kararlarına isyan etti. Özbek: "Alper Ulusoy ve Zorbay Küçük'e soruyorum! Siz Galatasaray'dan ne istiyorsunuz? Tüm yapılanlar asla hakem hatası gibi sözlerle geçiştirilemez" dedi.

SONRAKİ SEÇİM 2028'DE!
'Ali Koç, Florya meselesini seçimden sonra açıklayacağını söyledi ama açıklamadı. Yorumunuz nedir?' sorusuna Özbek, "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2028'de. Sonraki seçim 2033'te. Ali Bey onu kastetti" yanıtı verdi.



GERÇEK 5 YILDIZI GÖRECEKSİNİZ
Cimbom'un 2 numaralı ismi Metin Öztürk, "Biz ortamı germeden 25. kez şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah gerçek 5 yıldızı göreceksiniz" diye konuştu. F.Bahçeli yöneticileri de eleştiren Öztürk, "20 yıldır Fenerbahçeli yöneticilerden, 'Galatasaray dostumuz' gibi tek kelime duymadık. Biz asla, 'Hakemi yumruklayın, federasyonu basın' demeyiz" dedi.

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