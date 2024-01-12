Futbol maçlarında şehitler için saygı duruşunda bulunulacak | Spor camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanacak maçlarda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan başsağlığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz şehitlerimiz anısına 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Kulüplerimiz siyah kol bandıyla sahaya çıkacak." denildi.



SPOR CAMİASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda federasyon ve kulüp, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçikler için başsağlığı mesajı paylaştı. İşte o taziye mesajları...

Acımız Büyük



Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde hain teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. — TFF (@TFF_Org) January 12, 2024

TFF: ACIMIZ BÜYÜK

Türkiye Futbol Federasyonu taziye mesajında şunları belirtti:

Acımız Büyük Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde hain teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz.

🇹🇷 Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/iNNuTT0JXk — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 12, 2024

GALATASARAY: MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

Galatasaray ise sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz."

🇹🇷 Milletimizin başı sağ olsun.



Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/vFstrAE7B4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 12, 2024

FENERBAHÇE: "MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Fenerbahçe şehitler için yayınladığı mesajda şunları yazdı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

Milletimizin Başı Sağ Olsun



Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimizin şehit düştüğünü, sekiz askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne… pic.twitter.com/htwFExuew5 — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 12, 2024

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Milletimizin Başı Sağ Olsun

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimizin şehit düştüğünü, sekiz askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Saygılarımızla. Beşiktaş JK"

Irak'ın Kuzeyi'nde yürütülen operasyonda; hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz 🇹🇷 pic.twitter.com/vUj1H14uCJ — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 12, 2024

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un taziye mesajı ise şöyle oldu:

"Irak'ın Kuzeyi'nde yürütülen operasyonda; hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz "

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun… pic.twitter.com/CG0SUf1YAu — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) January 12, 2024



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise sosyal medya hesabından yaptığı taziye mesajı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Diğer spor kulüplerinden yapılan başsağlığı açıklamaları ise şu şekilde:

Adana Demirspor:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

Alanyaspor:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz."

Ankaragücü:

"Pençe Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun!"

Antalyaspor:

"Milletimizin başı sağ olsun! Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; acılı aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize de acil şifalar dileriz."

Başakşehir:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen operasyonda hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."