Fenerbahçe’den stoper ve orta sahanın ardından şimdi de golcü hamlesi geldi

Fenerbahçe'nin Türkiye'den bir menajere oyuncu tarafıyla görüşmesi için resmi 'yetki belgesi' verdiği belirtildi. Saldanha'yı geçtiğimiz ay Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Partizan ile Kızılyıldız arasında oynanan maçta tribünden izlemişti.

Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe 'nin durmaya niyeti yok. Sarı-Lacivertliler, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic hamlelerinin ardından Partizan forması giyen Brezilyalı santrfor Matheus Saldanha için oyuncunun kulübü ile resmi görüşmelere başladı.

TAM BİR GOL MAKİNESİ...

Geçtiğimiz sezon Japonya 2. Ligi ekiplerinden JEF United Chiba'da forma giyen Saldanha, sezon başında 1.3 milyon Euro bonservis karşılığında Partizan'ın yolunu tutmuştu. Partizan formasıyla bugüne dek 24 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Brezilyalı forvet, 15 gol atıp 5 de asist üretti.

Partizan ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Saldanha için F.Bahçe'nin 6 milyon Euro teklif ettiği ancak Partizan'ın 10 milyon istediği belirtiliyor. Saldanha'nın transferinin gerçekleşmesi durumunda Batshuayi'nin takımdan ayrılma ihtimalinin güçleneceği de gelen haberler arasında.