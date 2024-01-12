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Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli formayla gösterdiği performansın ardından Avrupa devlerinin ilgi odağı olan Ferdi Kadıoğlu için 'komik' bir teklif geldi. Kanarya, Fransız devinden gelen bu teklifi reddetti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 13:48 Güncelleme 12 Ocak 2024, 13:48
Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor'u 7-1 mağlup ederek gövde gösterisi yapmıştı.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

Sarı-lacivertliler, ezeli Galatasaray'ın Sivasspor ile berabere kalmasının ardından zirve yarışında 2 puan öne geçti.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

Sezon başındaki yıldız transferiyle şampiyonluk iddiasını net bir şekilde ortaya koyan Kanarya, mücadele ettiği tüm kulvarlarda ipi göğüslemek istiyor.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

Özellikle ligdeki hasreti sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirerek yolun sonunda zafere ulaşmanın planlarını yapıyor.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın doğrultusunda devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, ilk olarak Union Berlin forması giyen tecrübeli stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

Yönetim, bir yandan yeni transferler için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da takımdaki futbolculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

Fenerbahçe'nin bu sezonki başarılı perfornasında pay sahini olan birçok yıldız, Avrupa kulüplerinin radarında.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

Bu isimlerden birisi de milli yıldız Ferdi Kadıoğlu.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

Performansıyla göz dolduran Ferdi'nin ismi, İngilitere Premier Lig ekibi Arsenal olmak üzere birçok dünya deviyle anılıyor.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

Fenerbahçe, genç yıldızdan yüksek bir bonservis elde etmeyi planlarken, Fransa'dan şaşırtan bir teklif geldi.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

Fransız medyasının haberlerine gore; geçtiğimiz günlerden Beşiktaş'tan Jean Onana'yı satın alma opsiyonuyla kiralayan Ligue 1 ekibi Marsilya, 24 yaşındaki sol bek icin 5 milyon euro önerdi.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

Ferdi'den 25 milyon euroluk bir gelir bekleyen sarı-lacivertliler ise bu eklifi reddetti.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 26 maça çıktı.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performas sergiledi.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

Ferdi'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!
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