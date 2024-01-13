Fenerbahçe, Rade Krunic’in transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu

Fenerbahçe dün Rade Krunic için resmi açıklamada bulundu. Açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir" denildi. Açıklamanın ardından Rade Krunic İstanbul'a geldi.