Fenerbahçe, Rade Krunic’in transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu

Fenerbahçe dün Rade Krunic için resmi açıklamada bulundu. Açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir" denildi. Açıklamanın ardından Rade Krunic İstanbul'a geldi.
FENER HİÇ VAZGEÇMEDİ
Temmuz ayından bu yana Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Krunic için Sarı-Lacivertli kulüp, Milan'a bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Krunic ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
SABRIN SONU RADE KRUNIC
Kanarya sonunda Rade Krunic'e kavuştu. Sırp asıllı Bosna Hersekli orta sahayı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sportif Direktör Mario Branco ve yardımcısı karşıladı. Fenerbahçe 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.