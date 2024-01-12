Sarı-Kırmızılılar çok eksik gittiği deplasmanda yıkıldı! Cimbom, Sivas’ta 2 puanı ve Kerem Aktürkoğlu’nu kaybetti



HEM GOL ATTI HEM TAKIMI YAKTI

Galatasaray'da son haftalarda daha çok süre bulmaya başlayan Kerem Demirbay, 45. dakikada gol atarken, 85. dakikada ise penaltıya sebebiyet verdi. Gurbetçi futbolcu, DeAndre Yedlin'den (Mart 2021 vs Çaykur Rizespor) bu yana bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de penaltıya sebebiyet veren ilk Galatasaray oyuncusu oldu.



18'LİK ALİ TURAP VASATTI

SAKATLIĞI bulunan Sacha Boey ile Kaan Ayhan'ın yokluğunda sağ bekte Ali Turap Bülbül görev yaptı. Galatasaray altyapısından çıkışlı 18 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla vasatı aşamadı. Genç futbolcu 88. dakikada yerini bir başka genç oyuncu Eyüp Aydın'a bıraktı. Ali Turap bu sezon ilk kez A takım forması giydi.



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Aslan Süper Lig'de son iki deplasman maçında puan kaybetti.

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