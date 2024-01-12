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Sarı-Kırmızılılar çok eksik gittiği deplasmanda yıkıldı! Cimbom, Sivas'ta 2 puanı ve Kerem Aktürkoğlu'nu kaybetti

Aslan, 45’te Kerem Demirbay ile öne geçti: 0-1. 86’da Koita penaltıdan attı: 1-1. 90+6’da Kerem Aktürkoğlu kızardı.90+6'da Kerem Aktürkoğlu, Uğur Çiftçi'ye faul yaptı ve ikinci sarı kartı görüp oyundan atıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ocak 2024 Güncelleme 12 Ocak 2024, 06:59
Sarı-Kırmızılılar çok eksik gittiği deplasmanda yıkıldı! Cimbom, Sivas’ta 2 puanı ve Kerem Aktürkoğlu’nu kaybetti

Çok önemli eksiklerle Sivas deplasmanına gelen Galatasaray 2 puanı 86'da yediği golle bıraktı. 6'da Uğur Çiftçi'nin şutu Muslera'da kaldı. 11'de Nelsson'un kafa vuruşu üstten dışarı gitti. 14'te Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu kaleci iki hamlede tuttu.

17'de Kerem Aktürkoğlu'nun şutu direkten döndü. 22'de Mertens'in ceza sahası dışından şutu üst direkten oyun alanına döndü. 39'da Kvet, müsait pozisyonda auta attı. 45'te Zaha'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem Demirbay sert vurdu:

0-1. 52'de Caner OSmanpaşa'nın kafa vuruşu Muslera'da kaldı. 58'de Hakan Arslan'ın kafa vuruşu dışarıya gitti. 61'de Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu kaleci tuttu. 85'te Camara'nın vurduğu top Kerem Demirbay'ın eline geldi ve hakem penaltıyı verdi. 86'da Koita penaltıdan attı: 1-1. 90+6'da Kerem Aktürkoğlu, Uğur Çiftçi'ye faul yaptı ve ikinci sarı kartı görüp oyundan atıldı.


HEM GOL ATTI HEM TAKIMI YAKTI
Galatasaray'da son haftalarda daha çok süre bulmaya başlayan Kerem Demirbay, 45. dakikada gol atarken, 85. dakikada ise penaltıya sebebiyet verdi. Gurbetçi futbolcu, DeAndre Yedlin'den (Mart 2021 vs Çaykur Rizespor) bu yana bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de penaltıya sebebiyet veren ilk Galatasaray oyuncusu oldu.


18'LİK ALİ TURAP VASATTI
SAKATLIĞI bulunan Sacha Boey ile Kaan Ayhan'ın yokluğunda sağ bekte Ali Turap Bülbül görev yaptı. Galatasaray altyapısından çıkışlı 18 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla vasatı aşamadı. Genç futbolcu 88. dakikada yerini bir başka genç oyuncu Eyüp Aydın'a bıraktı. Ali Turap bu sezon ilk kez A takım forması giydi.

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Aslan Süper Lig'de son iki deplasman maçında puan kaybetti.

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