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Beşiktaş'tan Omar Colley açıklaması! "Geçmiş olsun"

Beşiktaş, Gambiya Milli Takımı'nın uçağındayken havada oksijen eksikliği yaşayan Omar Colley'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 14:51 Güncelleme 11 Ocak 2024, 15:17
Beşiktaş’tan Omar Colley açıklaması! Geçmiş olsun

Beşiktaş, Gambiya Milli Takımı'nın uçağındayken havada oksijen eksikliği yaşayan Omar Colley'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Gambiya Milli Takımı'nın Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir."

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