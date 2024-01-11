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Lider Kanarya ezdi geçti! Fenerbahçe Kadıköy'de Konya'ya karşı gol şov yaptı

Fenerbahçe, Dzeko (3), Mert Müldür, Szymanski, Batshuayi ve Uğurcan (kk.)’ın golleriyle Konya’yı 7 golle uğurladı... Konya’nın tek golünü Guilherme attı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ocak 2024 Güncelleme 11 Ocak 2024, 07:02
Lider Kanarya ezdi geçti! Fenerbahçe Kadıköy’de Konya’ya karşı gol şov yaptı

Fenerbahçe Konyaspor'a adeta gol olup yağdı: 7-1... 7. dakikada Dzeko, Adil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Edin Dzeko gole çevirdi. Karşılaşmanın 32. dakikasında Fenerbahçe, Dzeko ile farkı 2'ye çıkardı. 40'ta Szymanski'nin pasını Dzeko kale önünde tamamladı: 3-0...

42'de Szymanski'nin uzun pasında topla buluşan Mert Müldür ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşla skoru 4-0'a taşıdı. 44'te Szymanski ilk yarının skorunu belirleyen golü kaydetti: 5-0. F.Bahçe ikinci yarıda da durmadı. 2. yarıda oyuna dahil olan Batshuayi, 63'te fileleri havalandırdı: 6-0. 66'da Fred'in pasında topla buluşan Batshuayi'nin sert şutu yan ağlarda kaldı.

83'te Uğurcan'ın kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe 7. golü buldu. 90'da Guilherme gelişine çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 7-1. Bu golün ardından Fenerbahçe tribünleri Konyalı yıldızı alkışladı. Fener, son 7 Süper Lig maçında 6. galibiyetine imza attı.




FENER'DEN YENİ REKOR
Bu sezon Süper Lig'de 56 gol atan Fenerbahçe, lig tarihinde 19'uncu maçlar itibarıyla en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.


EN FARKLI GALİBİYETİ
Konyaspor'u 7-1 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Yeşil- Beyazlılar karşısındaki en farklı galibiyetini kaydetti. Sarı-Lacivertliler, Konyaspor karşısında 90 dakika boyunca ezici bir futbol ortaya koydu. Bu oyun taraftarını da adeta aşka getirdi.



FENER'DE KRUNİC İÇİN GERİ SAYIM
Kanarya uzun süredir görüşme halinde olduğu Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic için geri sayıma geçti. İtalyan ekibi Milan, Krunic'in bonservisinde indirime gitti. Sarı-Lacivertliler'den cevap bekleniyor. 2-3 gün içerisinde Krunic transferi netlik kazanacak. F.Bahçe, tecrübeli oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Bosnalı oyuncu artık Milan'ın F.Bahçe ile anlaşmasını bekliyor.


15 YIL SONRA BİR İLK
F.Bahçe 2009 yılındaki Hacettepe sonrası ilk kez bir lig maçının ilk yarısında 5 gol buldu.


İLK YARILAR ONDAN SORULUR
Fenerbahçe, Konyaspor maçının ilk yarısında tam 5 gol buldu. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım Fenerbahçe... Sarı- Lacivertliler, bu sezon ilk yarılarda rakip fileleri tam 29 kez havalandırdı.

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