Lider Kanarya ezdi geçti! Fenerbahçe Kadıköy’de Konya’ya karşı gol şov yaptı

EN FARKLI GALİBİYETİ Konyaspor'u 7-1 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Yeşil- Beyazlılar karşısındaki en farklı galibiyetini kaydetti. Sarı-Lacivertliler, Konyaspor karşısında 90 dakika boyunca ezici bir futbol ortaya koydu. Bu oyun taraftarını da adeta aşka getirdi.





FENER'DE KRUNİC İÇİN GERİ SAYIM

Kanarya uzun süredir görüşme halinde olduğu Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic için geri sayıma geçti. İtalyan ekibi Milan, Krunic'in bonservisinde indirime gitti. Sarı-Lacivertliler'den cevap bekleniyor. 2-3 gün içerisinde Krunic transferi netlik kazanacak. F.Bahçe, tecrübeli oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Bosnalı oyuncu artık Milan'ın F.Bahçe ile anlaşmasını bekliyor.





15 YIL SONRA BİR İLK

F.Bahçe 2009 yılındaki Hacettepe sonrası ilk kez bir lig maçının ilk yarısında 5 gol buldu.





İLK YARILAR ONDAN SORULUR

Fenerbahçe, Konyaspor maçının ilk yarısında tam 5 gol buldu. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım Fenerbahçe... Sarı- Lacivertliler, bu sezon ilk yarılarda rakip fileleri tam 29 kez havalandırdı.