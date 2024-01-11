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Leonardo Bonucci, Fenerbahçe için İstanbul'da! Maçı tribünden takip etti

Fenerbahçe’nin 6 aylık anlaşma sağladığı Leonardo Bonucci, dün İstanbul’a geldi. İtalyan stoper Konya maçını tribünden takip etti. İşate haberin detayları...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ocak 2024 Güncelleme 11 Ocak 2024, 07:02
Leonardo Bonucci, Fenerbahçe için İstanbul’da! Maçı tribünden takip etti

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Union Berlin'den ayrılan İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile anlaşma sağladı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen 36 yaşındaki savunma oyuncusu Konyaspor maçını tribünden izledi.

Bonucci, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli ekiple resmi sözleşme imzalayacak.

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