Leonardo Bonucci, Fenerbahçe için İstanbul’da! Maçı tribünden takip etti

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Union Berlin'den ayrılan İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile anlaşma sağladı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen 36 yaşındaki savunma oyuncusu Konyaspor maçını tribünden izledi.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Union Berlin'den ayrılan İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile anlaşma sağladı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen 36 yaşındaki savunma oyuncusu Konyaspor maçını tribünden izledi.
Bonucci, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli ekiple resmi sözleşme imzalayacak.