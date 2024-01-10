Galatasaray’da Sacha Boey şoku!

Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları kapsamında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Sarı kırmızılılarda zorlu mücadele öncesi Sacha Boey şoku yaşanıyor. Fransız yıldız, antrenmanda ağrı hissetmesi nedeniyle Sivas'a götürülmedi.

G.SARAY AÇIKLADI!



Galatasaray Kulübü'nden yapılan bilgilendirmede Sacha Boey'un dizinde ağrı hissetmesi nedeniyle riske edilmemek için kafilede yer almadığı belirtildi.

BARIŞ ALPER CEZALI

Galatasaray, Sivasspor karşısında iki bekinden de yararlanamayacak. Sacha Boey'un yokluğunda Kaan Ayhan'ın sağ bekte oynaması beklenirken cezalı Barış Alper'in yerine ise Kazımcan formaya yakın olan isim.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Süper Lig'in 16.hafta erteleme karşılaşmasında Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray'da maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı takımda Sivasspor maçı öncesi 8 eksik bulunuyor.

Galatasaray'da, Icardi, Davinson Sanchez, Boey, Barış Alper Yılmaz, Sergio Oliviera, Bakambu, Angelino, Hakim Ziyech Sivasspor maçında forma giyemeyecek.