Derbide kazanan Lazio oldu

İtalya Kupası çeyrek final karşılaşması Lazio-Roma derbisine sahne oldu. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 1-0 kazandı.

TEK GOL PENALTIDAN

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda 51.dakikada Zaccagni'nin penaltı golü ile maçın skoru belirlendi. Lazio bu sonuçla yarı finale yükseldi.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Maçın son anları ise gergin geçti. 90+6. dakikada Pedro arka arkaya iki sarı kart görerek oyundan atıldı. Maçın 90+10. dakikasında ise Serdar Azmoun doğrudan kırmızı kart gördü.