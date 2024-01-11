Jonas Svensson resmen Beşiktaş’ta! Norveçli sağ bek ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı





Kulüpten yapılan açıklamada "Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi. Transferinden dolayı mutlu olduğunu belirten 30 yaşındaki futbolcu da "Burada oynamaya başlamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum.