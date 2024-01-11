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Jonas Svensson resmen Beşiktaş'ta! Norveçli sağ bek ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı

Beşiktaş, Adana Demirspor’dan ayrılan 30 yaşındaki Norveçli sağ bek ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ocak 2024 Güncelleme 11 Ocak 2024, 07:02
Jonas Svensson resmen Beşiktaş’ta! Norveçli sağ bek ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı

Teknik direktörlük görevine Fernando Santos'u getiren Beşiktaş ara transfer dönemindeki ilk hamlesini sağ beke yaptı. Siyah-Beyazlılar, Adana Demirspor' dan ayrılan Norveçli sağ bek Jonas Svensson'u 2,5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada "Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi. Transferinden dolayı mutlu olduğunu belirten 30 yaşındaki futbolcu da "Burada oynamaya başlamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum.

Çok koşarım ve her zaman takım için savaşırım" ifadelerini kullandı. Svennson, Adana Demir formasıyla 84 maçta 1 gol, 9 asiste imza atmıştı.

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