Kartal: Gece gündüz çalışıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 7-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

''YOLA DEVAM EDİYORUZ''

"Öncelikle 7-1'lik galibiyet hepimizi çok mutlu etti. Sonuçta kendi evimizde, kendimize yakışır oyunla farklı galibiyet elde ettik. Güzel bir maç oldu. Taraftarlarımızın da pozitif desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Kazandık, 3 puan aldık, yola devam ediyoruz"

''EMEĞİN KARŞILIĞINI ALIYORUZ''

"Çok kaliteli oyuncularımız var. Sonuçta sürekli hücum opsiyonlarımızı geliştirmek, maçları daha farklı kazanabiliriz üzerine yoğunlaşıyoruz. Ekibimle beraber gerçekten iyi çalışıyoruz. Oyuncularım buna reaksiyon veriyor. Onlar da bu işten keyif alıyor. Keyfini aldıkları sürece sahada işler güzel gidiyor. Sonuçları alıyoruz. Emeğin karşılığını alıyoruz. Oyuncularım mücadelelerin karşılığında 3 puan alıyor. Taraftarı mutlu ediyoruz. Taraftarın mutluluğu bizi daha çok mutlu ediyor, motive oluyoruz. Kazanmamız gereken maçı kayıpsız geçtik"

''GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUM''

"Tribünlerin, benim gibi camianın evladına verdiği saygı, sevgi, teveccüh beni çok mutlu ediyor, motive ediyor. Nasıl daha fazlasını yaparım ve Fenerbahçeliler'i nasıl daha çok mutlu ederim diye gece gündüz çalışıyorum. Allah'ın izniyle şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz."