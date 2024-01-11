Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan Sacha Boey ve Kaan Ayhan sözleri!

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. haftasında Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak. Zorlu maç öncesi sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.



Okan Buruk'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle:



Sivas deplasmanı her zaman zorlu, özellikle de kışın. Kar yağışı yok, bu anlamda mutluyuz. Zemin çok iyi değil ama oynanacak bir zemin, belki maç içinde yıpranabilir. Çok uzun bir süremiz olmadı ama geri dönenler var, tekrar Sacha Boey oynatmayı hedefliyorduk, ayağında ağrısı oldu, bırakmak zorunda kaldı, oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. Kaan'ı antrenmanda denedik, biraz ağrısı vardı, bugünü bekledik. Oynayabilecek durumda olmadığını gördük. Dün zaten Ali Turap'la çalıştık, hazırladık. Uzun süredir bizimle, bizim oyun felsefemizi, stratejimizi bilen bir oyuncu.



Fırsat onun ayağına geldi. İyisini yapacağını düşünüyorum. Eksiklerimiz var ama geçen maç takım olduğumuzu gösterdik. Bugün yine hedefimiz, Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu göstermek istiyoruz. Rakibimizin bizim için sürpriz olan 5'li savunmayla çıkacaklar. Daha defansif bir takım olacak. Maça gelince bizi şaşırtan şey bu. Geçen hafta 4'lü ile kazandılar, bu hafta 5'li savunma yapacaklar. Rakibin ikinci topları, geçiş oyunları üzerine yoğunlaşacak. Bu da bildiğimiz şeylerden biri. Adapte olmaya çalışacağız.