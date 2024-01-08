Her seferinde söylediği gibi o serbest adam olarak oynamayı seviyordu. Gol atmaktan çok attırmayı seviyordu. 1972'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Batı Almanya finalde Rusya'yı 3-0 yenerken kaptanlık pazı bandını Beckenbauer takıyordu.

OMZUNDAN SAKATLANDI 1970 Dünya Kupası yarı finalinde uzatmalarda İtalya'ya 4-3 yenildikleri maçta omzundan sakatlanmasına rağmen, tek kolunu kullanabilmesine rağmen sahadan çıkmayarak, 120 dakikayı omzu sargılı olarak tamamlaması kupanın en çarpıcı görüntüsü oldu.

HERKES ONU TANIDI

1974'te efsane Batı Almanya takımı bu kendi ülkesinde düzenlenen turnuvada şampiyonluk kupasını kaldırırken Beckenbauer, televizyon yayınlarının yaygınlaşması nedeniyle tüm dünyanın da yıldızı olmuştu. Bayern Münih, 1971- 74 yılları arası arka arkaya üç sezon Bundesliga şampiyonu olurken, 1974-76 arası yine kesintisiz olarak üç kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan ilk takım oldu.

Beckenbauer de 1966, 1968, 1974 ve 1976'da Almanya'da; 1972 ve 1976'da da Avrupa'da yılın fubolcusu seçildi. Beckenbauer 12 Yılda 396 kez Bayern Münih forması giydi.

Alman Milli Takım formasıyla 1974'te takım kaptanı, 1990'da teknik direktör olarak dünya kupasını kazanan ilk ve tek kişi odur. 15 yıl Kulüp Başkanlığı da yapan Beckenbaur, bir gün İmparator I. Fanz'ın büstünün yanında fotoğraf çektirince, isminin de Franz olmasından dolayısıyla kendisine Kayzer yani İmparator denmeye başlanmıştı. Oyun stili, baskın kişiliği ve sahaya hâkimiyetiyle bu lakap o kadar uydu ki bugün bile böyle anılır.