Dursun Özbek iddialara cevap verdi! Galatasaray’da ödeme krizi var mı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek son dönemde basında çıkan ödeme krizine dair Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu. Özbek, merak edilen tüm sorulara açıklık getirerek çarpıcı cevaplar verdi. İşte detaylar...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek son dönemde basında çıkan ödeme krizine dair Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu. Özbek, merak edilen tüm sorulara açıklık getirerek çarpıcı cevaplar verdi. İşte detaylar...
''OYUNCULARA BORCUMUZ YOK''
"Galatasaray'daki ekonomik krizle ilgili dile getirilenler tamamen hayal ürünüdür. Galatasaray asla ekonomik açıdan türbülansta değil. Futbolcuların primlerini salı günü ödedik. Bugün de (dün) maaşlarını bankaya yatırdık. Bizim şu anda oyunculara borcumuz yok. Transfer alacakları da tarihlerle belirlidir. Günü geldiğinde ödemeler yapılır."
"BAŞKAN OLDUĞUM SÜRECE G.SARAY'IN BİR KURUŞUNU YEDİRTMEM"
"Ayrıca şunu söylüyorum, ben başkan olduğum sürece G.Saray'ın bir kuruşunu kimseye yedirtmem. Yönetimdeki bazı isimler yaratılan spekülasyonlarla bilerek yıpratılmaya çalışılıyor. G.Saray'a gelen ve giden paralarla ilgili benim iznim olmadan kimse hareket edemez. Ben bütün ekonomik yapıya sahibim.
Örneğin; Kemerburgaz projesini G.Saray kendi imkânlarıyla yapıyor. Bu zamana kadar 140 milyon TL para harcadık. Kaba inşaat tamamen bitti. Şimdi cam, çerçeve ve dekorasyona başladık. Bir aksilik olmazsa lig bitmeden Kemerburgaz'ı tamamlamış olacağız."
"KOLA YENİ BİR SPONSOR ARIYORUZ"
"Sponsorlarımızla ilgili bir sürü dedikodu üretiliyor. GKN Kargo'nun işleri bozulmuş ve konkordato ilan etmişler. Her iş adamı böyle bir sıkıntı yaşayabilir. Bizim formamızdaki kol sponsoruydu. 42 milyon TL'lik taahhüttün yarısını bize zaten ödedi. Aldığı locanın da parasını ödedi.
Bazı taahhütler konusunda vermiş oldukları çeklerin ödeyeceğinin de sözünü verdi ve koldan çıktı. Şimdi biz oraya bir başka sponsor alacağız. G.Saray'ın geleceği adına da en büyük projemizi Florya'da yapacağız. Şu anda G.Saray'da ödemelerle ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor."
"GÜMÜŞDAĞ İZİN VERİRSE DUBOİS GELİR"
Sohbet sırasında arada transfere dokundum. Öncelikle bir sol bek aradıklarını vurguladı. Angelino için Leipzig ile satın alma opsiyonunu kaldırmak için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Leo Dubois geri gelecek mi dedim. Başakşehir ile yaptığımız bir anlaşma var.
Eğer ihtiyacımız olur, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da bu konuda yardımcı olursa Dubois geri gelebilir" dedi. Berkan Kutlu'nun geri döneceğini vurgulayan Başkan Özbek, Yunus Akgün ile ilgili dönüş konusunda bir görüşme olmadığını söyledi.