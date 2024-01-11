Dursun Özbek iddialara cevap verdi! Galatasaray’da ödeme krizi var mı?

" Galatasaray 'daki ekonomik krizle ilgili dile getirilenler tamamen hayal ürünüdür. Galatasaray asla ekonomik açıdan türbülansta değil. Futbolcuların primlerini salı günü ödedik. Bugün de (dün) maaşlarını bankaya yatırdık. Bizim şu anda oyunculara borcumuz yok. Transfer alacakları da tarihlerle belirlidir. Günü geldiğinde ödemeler yapılır."

"BAŞKAN OLDUĞUM SÜRECE G.SARAY'IN BİR KURUŞUNU YEDİRTMEM"

"Ayrıca şunu söylüyorum, ben başkan olduğum sürece G.Saray'ın bir kuruşunu kimseye yedirtmem. Yönetimdeki bazı isimler yaratılan spekülasyonlarla bilerek yıpratılmaya çalışılıyor. G.Saray'a gelen ve giden paralarla ilgili benim iznim olmadan kimse hareket edemez. Ben bütün ekonomik yapıya sahibim.

Örneğin; Kemerburgaz projesini G.Saray kendi imkânlarıyla yapıyor. Bu zamana kadar 140 milyon TL para harcadık. Kaba inşaat tamamen bitti. Şimdi cam, çerçeve ve dekorasyona başladık. Bir aksilik olmazsa lig bitmeden Kemerburgaz'ı tamamlamış olacağız."