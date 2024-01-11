Galatasaray, Rıdvan Yılmaz’a kancayı taktı!

NDOUR KAPIŞMASI

Fransız basını PSG'nin, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Cher Ndour'u kiralayacağını duyurdu. Geçen sezon Fransız ekibine katılan 19 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan orta saha ile Palermo'ya, Sampdoria, Modena ve Brescia'nın dışında Portekiz ekibi Moreirense transfer etmek istiyor. Haberde Paris Saint-Germain'in gelecekte büyük kozlarından biri olarak gördüğü Ndour'u elinde tutmak istediğinden, bu takımlardan birine kiralık olarak göndereceği ifadeleri de yer aldı.

LİMİTLER AÇIKLANDI

TFF, 2. Transfer ve Tescil Dönemi Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. En fazla harcama limitine yüzde 30 sapma payıyla birlikte 2 milyar 548 milyon lira ile Galatasaray sahip oldu. Fenerbahçe'nin harcama limiti 2 milyar 114 milyon olurken, 3'üncü sırada 1 milyar 190 milyon ile Beşiktaş yer aldı. 6. sıradaki Trabzon ise 1 milyar 290 milyonluk limite sahip oldu.



HER ŞEYDE FENER ÜSTÜN

Fenerbahçe dün 7-1'lik ezici galibiyetinin yanında istatistiklerdeki üstünlüğüyle de dikkat çekti. Sarı- Lacivertliler, yüzde 67 ile topa sahip olurken, çektiği 16 şutun 11'inde kaleyi buldu. Yüzde 87 pas isabeti yakalayan Kanarya rakibine zor anlar yaşattı.



SZYMANSKI BÜYÜLÜYOR

F.Bahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski son haftalardaki performansıyla büyülüyor. 24 yaşındaki yıldız oyuncu Konyaspor maçında 1 gol atarken, 2 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, Süper Lig'de son 7 maçta 3 gol atarken, 5 de asist yaptı. Tüm kulvarlarda 12 gol ve 13 asist üretti.

MART IAL'IN MENAJERİ GELDİ

M.United forması giyen Anthony Martial'ın menajeri Philippe Lamboley dün İstanbul'a geldi. Fransız golcünün adı F.Bahçe ile anılıyor.



SKORBORD GÖNDERMESİ

Dün oynanan Fenerbahçe- Konya maçının ardından skorborddaki detay dikkati çekti. Konuk ekibin golünün ardından kısa süreliğine Konyaspor logosu yerine G.Saray logosu yer aldı. Bu anlar, sosyal medyayı da salladı.



ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konya zaferinin ardından, "Güzel bir oyunla, farklı bir galibiyet aldık. Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Oyuncuları da verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" dedi. Başarılı hoca ayrıca, "Bonucci'nin daha faydalı olacağını düşünerek ona 'evet' dedik" derken, ligdeki şampiyonluk hedefleri için ise "Allah'ın izniyle şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz" diye konuştu.



HAKAN KELEŞ İSTİFA ETTİ

Konya Teknik Direktörü Hakan Keleş, 7-1'lik yenilginin ardından açıklamalar yaptı. "Gereğini yapacağım" diyen Keleş'in istifasını yönetime sunduğu bildirildi. Keleş'in yerine ilk adayın Ömer Erdoğan olduğu belirtildi.

ADANA DEMİR'DEN BOZOK HAMLESİ

Trabzonspor'da Umut Bozok'un ara transferde takımdan ayrılması bekleniyor. Konya, Gaziantep ve Kasımpaşa'nın istediği golcü isimle Adana Demirspor ciddi şekilde ilgileniyor. Adana ekibinin oyuncunun menajeriyle görüştüğü ve kulüpler arasındaki pazarlığın sürdüğü öğrenildi.

TEK HEDEF 3 PUAN

Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında bugün Trabzonspor, 20.00'de Samsunspor'u ağırlayacak. Bordo-Mavililer'de Afrika Uluslar Kupası'ndaki Trezeguet ve Pepe dışında sakat olan Orsic, Denswill ve Abdülkadir Ömür görev alamayacak.

SAMSUN'A BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

LİG tarihinde Trabzonspor'un 12 ve üzeri konuk ettiği takımlar arasında en yüksek galibiyet oranı yakaladığı rakibi Samsunspor oldu. Bordo- Mavililer, Samsunspor ile oynadığı 25 maçta 21 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde ettti.

KOURBELIS KAP'A BİLDİRİLDİ

Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis'in ayrılığı dün KAP'a bildirildi. Kulübün yaptığı açıklamada, "Rayyan Baniya transferinden kalan borcumuzun mahsup edilmesi şartı ile Dimitrios Kourbelis, Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

DÖRT DÖRTLÜK KARAGÜMRÜK

Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Karagümrük, Kayserispor'u 4-1 yendi. Karagümrük'ün gollerini 23, 38 ve 41'de Rohden ile 52'de Lasagna, Kayseri'nin golünü 45+2'de Boa Morte kaydetti. Şota Arveladze ile ilk galibiyetini alan Karagümrük 20 puana ulaştı, Kayseri 29 puanda kaldı.

HATAY EVİNDE 1 PUANA RAZI

Hatayspor ile Gaziantep FK, 16. haftanın erteleme maçında karşı karşıya geldi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. 6 maçtır kazanamayan ve bu mücadelede 3 puan hedefleyen Volkan Demirel ve öğrencilerinin galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Bu sonuçla Hatay 20, Antep ise 21 puana ulaştı.

İSTANBUL'DAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ

Adana Demirspor ile İstanbulspor, erteleme maçında kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 bitti. Adana ekibi 28'de Yusuf Barasi ve 78'de Gravillon ile 2 gol buldu. Ancak; konuk ekip 80'da Vorobjovas ve 84'te Duhane ile eşitliği sağladı. Bu sonuçla Adana 24 puan, İstanbul da 9 puana yükseldi.

ARA TRANSFER BAŞLIYOR

Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün başlayacak. Takımlarına takviye yapmak isteyen kulüpler, 9 Şubat Cuma gününe kadar istediği transferleri gerçekleştirebilecek.

CARVALHO ARTIK HULL'DA

HULL City, Liverpool'un 21 yaşındaki Portekizli orta sahası Fabio Carvalho'yu kiralık olarak renklerine bağladı. Leipzig'de kiralık oynayan Carvalho, bu sezon 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 15 maça çıktı.

FENER'İN RAKİBİ KAMNİK

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında bugün Fenerbahçe Opet, Slovenya ekibi Calcit Kamnik'e konuk olacak. Tivoli Salonu'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak. Temsilcimiz, 4 galibiyetle grupta lider durumda.

TOPRAKTEPE DEVAM EDECEK

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, "Fernando Santos bize jest yaptı. Serdar hocanın ekipte olup olmayacağını sorduk. O da kabul etti. Serdar Topraktepe artık A Takım kadrosunda yardımcı hocalardan biri olarak göreve devam edecek" şeklinde konuştu.

ASLAN SİVAS DEPLASMANINDA

Cimbom, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında bugün EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç 17.00'de başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Aslan'da sakatlıkları bulunan Sacha Boey, Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Ziyech ve Bakambu, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

4-3-3'E DÖNECEK

Okan Buruk, Sivasspor deplasmanında takımını 4-3-3 oynatacak. Orta sahada Ndombele, Kerem Demirbay ve Torreira forma giyecek. Savunmanın solunda Kazımcan'ın oynaması bekleniyor. Konyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Lucas Torreira da bu Sivasspor maçında görev alabilecek.



80 MİLYON ÖDEME YAPTIK

G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk, futbolculara nakit olarak 80 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı. Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında yüzüne darbe aldığını ve idmanlara bile maske ile çıktığını ifade eden Öztürk, "Icardi son 7 haftadır sakat sakat oynuyor. Hocamız bir kaç maç kendini riske etmeyecek" diyerek sözlerini tamamladı.

ZAHA GALATASARAY'DA MUTLU!

G.Saray'da henüz Premier Lig günlerini anımsatan bir performans ortaya koyamayan ve zaman zaman eleştirilen Wilfried Zaha'nın ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. The Guardian muhabiri Ed Aarons, Zaha'nın G.Saray'da mutlu olduğunu ve ayrılmak gibi bir düşüncesinin şu an için bulunmadığını söyledi. Aarons, sosyal medya hesabından yıldız isimle ilgili aldığı duyumu şu sözlerle takipçilerine duyurdu: "Zaha'nın bu ay satılabileceği yönündeki haberlere rağmen G.Saray'da mutlu olduğu söylendi"

EFE SARIKAYA FRANSA YOLCUSU

Altay'ın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya'ya Fransa 2. Lig ekiplerinden Grenoble kancayı attı. Bonservis konusunda anlaşılması durumunda genç oyuncunun Fransa'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor



ARDA GİRDİ TUR GELDİ

Real Madrid ile Atletico Madrid, Riyad'ta Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya geldi. 90 dakika 3-3 beraberlikte bitti. Uzatmanın 112. dakikasında milli yıldızımız Arda Güler, oyuna girdi. Real, 116 ve 122'de attığı gollerle finale yükseldi



2030'A KADAR UZATILDI

Mercedes-Benz ve Williams Racing'in Formula 1'deki iş birliği 2030'a kadar uzatıldı. Williams, Mercedes-AMG Yüksek Performanslı Güç Aktarma Organları'nda geliştirilen güç ünitelerini kullanacak 2. takım oldu.



LAKERS YARIM BASKETLE

NBA'de Lakers, konuk ettiği Toronto Raptors'ı 132-131 yendi. Lakers'ta Anthony Davis, kaydettiği 41 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Raptors'ta ise Scottie Barnes 26, Pascal Siakam 25 sayı attı.