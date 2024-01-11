Boey harekatı! Fransız devi PSG Galatasaray’ın yıldızını transfer etmek istiyor

Galatasaray forması giyen Sacha Boey'a Fransız devi Paris Saint Germain'in talip olduğu ileri sürüldü. Fransa'da yayın yapan Tele Foot'un haberine göre; Paris Saint Germain'in savunmasının sağında görev yapan Nordi Mukiele'nin Alman devi Bayern Münih'e transferi gündemde. Eğer bu ayrılık gerçekleşirse Fransız temsilcisinin, Mukiele'nin yerine Sacha Boey'yu kadrosunda düşünebileceği belirtildi.







Haberde, Achraf Hakimi'nin yedeği olarak düşünülen Fransız futbolcunun bonservisinin yüksek olduğu vurgulanırken, kulübe için pahalı bir alternatif olacağı yorumu yapıldı. Sacha Boey'yi İngiltere Premier Lig takımı Arsenal'in de takip ettiği kaydedildi. 23 yaşındaki yıldız futbolcu, 2021 yılında Fransız ekibi Rennes'ten Galatasaray'a 1.1 milyon Euro'ya transfer olmuştu.