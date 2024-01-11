Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! İşte alacağı rakam

Türkiye'de ocak ayı transfer dönemi resmen başladı.
Kanarya'nın stadyumda sürpriz bir de misafiri bulundu.
Fenerbahçe ocak ayında ilk takviyesini savunmaya yaptı.
İtalyan stoper Leonardo Bonucci, sarı-lacivertliler ile anlaştı.
Tecrübeli futbolcu İstanbul'a adımını attığı anda Tümosan Konyaspor maçını izlemek için tribünde yerini aldı.
Yıldız oyuncu sezon sonuna kadar 1.3 milyon Euro kazanacak.
Diğer yandan transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin sıradaki takviyesi ön libero bölgesine oldu.
RADE KRUNİC FENERBAHÇE'YE!
Sarı-lacivertli ekibin 1 numaralı öncelik verdiği Rade Krunic transferi mutlu sonla bitti.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, Milan ile yaptığı pazarlıklarda anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertlilerin son olarak 5 milyon euro artı bonusları içeren bir teklif yaptığı ve İtalyan ekibinin buna 'evet' dediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin, Rade Krunic ile senelik 3 milyon euro bandında 3 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
Yıldız oyuncu bu sezon 14 maça çıkarken henüz skor katkısı yapamadı.
Krunic'in güncel piyasa değeri 8.50 milyon euro.