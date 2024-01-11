Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! İşte alacağı rakam

Diğer yandan transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin sıradaki takviyesi ön libero bölgesine oldu.

RADE KRUNİC FENERBAHÇE'YE!



Sarı-lacivertli ekibin 1 numaralı öncelik verdiği Rade Krunic transferi mutlu sonla bitti.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, Milan ile yaptığı pazarlıklarda anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertlilerin son olarak 5 milyon euro artı bonusları içeren bir teklif yaptığı ve İtalyan ekibinin buna 'evet' dediği belirtildi.