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Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! İşte alacağı rakam

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Dünyaca ünlü futbolcu Leonardo Bonucci transferini bitiren sarı lacivertlilerde gözler Rade Krunic'e çevrildi. Kanarya'ya bu transferde de mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 12:12 Güncelleme 11 Ocak 2024, 12:12
Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! İşte alacağı rakam

Türkiye'de ocak ayı transfer dönemi resmen başladı.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! İşte detaylar...

Ligde son olarak Tümosan Konyaspor ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, rakibini 7-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! İşte detaylar...

Kanarya'nın stadyumda sürpriz bir de misafiri bulundu.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! İşte detaylar...

Fenerbahçe ocak ayında ilk takviyesini savunmaya yaptı.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! İşte detaylar...

İtalyan stoper Leonardo Bonucci, sarı-lacivertliler ile anlaştı.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! İşte detaylar...

Tecrübeli futbolcu İstanbul'a adımını attığı anda Tümosan Konyaspor maçını izlemek için tribünde yerini aldı.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! İşte detaylar...

Yıldız oyuncu sezon sonuna kadar 1.3 milyon Euro kazanacak.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! İşte detaylar...

Diğer yandan transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin sıradaki takviyesi ön libero bölgesine oldu.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! İşte detaylar...

RADE KRUNİC FENERBAHÇE'YE!

Sarı-lacivertli ekibin 1 numaralı öncelik verdiği Rade Krunic transferi mutlu sonla bitti.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! İşte detaylar...

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, Milan ile yaptığı pazarlıklarda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! İşte detaylar...

Sarı-lacivertlilerin son olarak 5 milyon euro artı bonusları içeren bir teklif yaptığı ve İtalyan ekibinin buna 'evet' dediği belirtildi.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin, Rade Krunic ile senelik 3 milyon euro bandında 3 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! İşte detaylar...

Yıldız oyuncu bu sezon 14 maça çıkarken henüz skor katkısı yapamadı.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! İşte detaylar...

Krunic'in güncel piyasa değeri 8.50 milyon euro.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! İşte detaylar...
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