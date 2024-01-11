Buruk’tan penaltı yorumu

Süper Lig'in 16.hafta erteleme karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

Sivasspor 5'li savunmayla başladı, topu bize bıraktı. İlk yarı 2 tane direk var. İlk yarı sonunda golü bulduk. İkinci yarı top bizdeydi ama ikinci golü bulmak için daha çok rakip kaleye gitmeliydik. Rakibimiz de çaba sarf etmedi. Bizim kaptırdığımız toplarla çaba sarf etti. Devamında şanssız penaltı oldu.

Bir tane bizim penaltı beklentimiz vardı. VAR'ı bekledik ama çağırmadı. Genelde çağırmıyorlar zaten!

''POZİSYON PENALTI GİBİ GÖRÜNÜYOR''

Abdulkadir'in topa eliyle dokunduğu pozisyon penaltı gibi görünüyor. VAR'dan da uyarı gelmedi, genelde gelmiyor zaten uyarı. Bizim kendimizden beklediğimiz şey, ikinci golü atıp maçı bitirmek. 1-0 garanti bir skor değil.