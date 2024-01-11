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Aslan kaçtı Sivas yakaladı!

Süper Lig'de heyecan 16. hafta erteleme maçlarıyla devam etti. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar zorlu geçen 90 dakika sonunda sahadan beraberlikle ayrıldı. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 15:48 Güncelleme 11 Ocak 2024, 18:59
Aslan kaçtı Sivas yakaladı!

Süper Lig'de heyecan 16. hafta erteleme maçlarıyla devam etti. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.

Zorlu geçe 90 dakika 1-1'lik skorla tamamlandı. Galatasaray'ın golü Kerem Demirbay'dan gelirken Sivasspor Koita'nın penaltısıyla skoru eşitledi.

Galatasaray Sivasspor deplasmanından 3 puanla çıktı!

Bu sonucun ardından puanını 48'e yükselten Aslan, Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Sivasspor ise 25 puanla 10. sırada kaldı.

Galatasaray Sivasspor deplasmanından 3 puanla çıktı!

KEREM KIZARDI!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu maçın uzatma dakikalarında kızardı. Sarı kartı olan milli yıldız 90+6. dakikada ikinci sarı kartı gördü. Kayserispor maçında olmayacak.

Galatasaray Sivasspor deplasmanından 3 puanla çıktı!

KEREM DEMİRBAY'IN İLK GOLÜ

Galatasaray'a sezon başında transfer olan Kerem Demirbay, sarı kırmızılılarda ilk kez gl sevinci yaşadı. Demirbay, son golünü geçtiğimiz sezon Leverkusen formasıyla atmıştı.

Galatasaray Sivasspor deplasmanından 3 puanla çıktı!

ALİ TURAP BÜLBÜL İLK KEZ 11'DE

Okan Buruk, Sacha Boey ile Kaan Ayhan'ın sakatlıklarından dolayı kadroda olmamasından dolayı sağ bekte genç futbolcu Ali Turap Bülbül'e görev verdi. A Takım formasını ilk kez geçtiğimiz hafta Konyaspor maçının son dakikalarında giyen 18 yaşındaki futbolcu, Sivasspor karşılaşmasıyla kariyerinde ilk kez 11'de başladı.

Galatasaray Sivasspor deplasmanından 3 puanla çıktı!

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Konyaspor maçına göre 3 değişiklik yaptı. Buruk; Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Tanguy Ndombele'nin yerine Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş ve Lucas Torreira'ya göre verdi.

Galatasaray Sivasspor deplasmanından 3 puanla çıktı!

ASLAN'DA EKSİK ÇOK

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Kaan Ayhan sakatlığından, Barış Alper Yılmaz sarı kart cezasından ve Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu da Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittiğinden dolayı kadroda yer almadı. İspanyol futbolcu Angelino da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.

Galatasaray Sivasspor deplasmanından 3 puanla çıktı!

AHMET ÇALIK İÇİN SİYAH FORMA

Galatasaray, 11 Ocak 2022 tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcuları Ahmet Çalık'ın anısına da Sivasspor maçına siyah formayla çıktı.

Galatasaray Sivasspor deplasmanından 3 puanla çıktı!
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