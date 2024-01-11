Dzeko golleri sıraladı, Icardi’yi geride bıraktı

Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, Konyaspor ile oynadıkları maçta şov yaptı! Maçı 3 golle tamamlayan Bosna Hersekli yıldız, performansıyla taraftarları mest etti.

İLK YARIDA 3 GOLE İMZA ATTI

Tecrübeli futbolcu ilk gol penaltıdan olmak üzere 11, 32 ve 40. dakikalarda Konyaspor filelerini havalandırdı ve ligde attığı gol sayısını 16'ya yükseltti. Ayrıca Sarı-Lacivertli futbolcunun üretmiş olduğu 16 golün sadece 1'ini penaltı vuruşundan atması da dikkatleri çekti. 46. dakikada yerini mevkidaşı Michy Batshuayi'ye bırakan Boşnak yıldız, Fenerbahçe taraftarlarının alkışını aldı.