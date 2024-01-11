Dzeko golleri sıraladı, Icardi’yi geride bıraktı

Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, Konyaspor ile oynadıkları maçta şov yaptı! Maçı 3 golle tamamlayan Bosna Hersekli yıldız, performansıyla taraftarları mest etti.
Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, Konyaspor ile oynadıkları maçta şov yaptı! Maçı 3 golle tamamlayan Bosna Hersekli yıldız, performansıyla taraftarları mest etti.
İLK YARIDA 3 GOLE İMZA ATTI
Tecrübeli futbolcu ilk gol penaltıdan olmak üzere 11, 32 ve 40. dakikalarda Konyaspor filelerini havalandırdı ve ligde attığı gol sayısını 16'ya yükseltti. Ayrıca Sarı-Lacivertli futbolcunun üretmiş olduğu 16 golün sadece 1'ini penaltı vuruşundan atması da dikkatleri çekti. 46. dakikada yerini mevkidaşı Michy Batshuayi'ye bırakan Boşnak yıldız, Fenerbahçe taraftarlarının alkışını aldı.
MAURO ICARDI'YI SOLLADI
Ligde oynadığı maçlarda 16 gol, 2 asistlik katkı yapan Edin Dzeko, Konferans Ligi'nde de 6 karşılaşmada 4 gol katkısı sundu. Kanarya'nın 37 yaşındaki futbolcusu, ezeli rakipleri Galatasaray'ın ligde 12 gol ve 5 asist kaydeden Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye de fark atmayı bildi. Dzeko, Süper Lig'de gol krallığında ilk sırada yer alıyor. Dzeko'yu Icardi ve Mame Thiam takip ediyor.