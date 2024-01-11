PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sürprizi! Fernando Santos’un ekibine dahil olacak

Futbolu bırakan 40 yaşındaki Portekizli yıldızın Fernando Santos’un ekibine dahil olacağı öne sürüldü. Portekizli yıldızın Santos'la çalışmaya ve yeniden Beşiktaş'a dönmeye de sıcak baktığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ocak 2024 Güncelleme 11 Ocak 2024, 07:02
Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma sürprizi! Fernando Santos’un ekibine dahil olacak

Beşıktaş'ın eski yıldızlarından Ricardo Quaresma ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Temmuz 2023'te futbolu bırakan 40 yaşındaki Portekizli ismin Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un teknik ekibine dahil olacağı ileri sürüldü.

Portekizli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde Quaresma ile bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında. Portekizli yıldızın Santos'la çalışmaya ve yeniden Beşiktaş'a dönmeye de sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş Futbol Şube Şorumlusu Feyyaz Uçar da konuya ilişkin, "Şu anda daha öncelikli konularımız var. Hocamızın böyle bir düşüncesi ve tasarrufu varsa mutlaka değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA