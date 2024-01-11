Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma sürprizi! Fernando Santos’un ekibine dahil olacak

Beşıktaş'ın eski yıldızlarından Ricardo Quaresma ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Temmuz 2023'te futbolu bırakan 40 yaşındaki Portekizli ismin Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un teknik ekibine dahil olacağı ileri sürüldü.
Beşıktaş'ın eski yıldızlarından Ricardo Quaresma ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Temmuz 2023'te futbolu bırakan 40 yaşındaki Portekizli ismin Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un teknik ekibine dahil olacağı ileri sürüldü.
Portekizli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde Quaresma ile bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında. Portekizli yıldızın Santos'la çalışmaya ve yeniden Beşiktaş'a dönmeye de sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş Futbol Şube Şorumlusu Feyyaz Uçar da konuya ilişkin, "Şu anda daha öncelikli konularımız var. Hocamızın böyle bir düşüncesi ve tasarrufu varsa mutlaka değerlendiririz." ifadelerini kullandı.