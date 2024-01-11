Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma sürprizi! Fernando Santos’un ekibine dahil olacak

Portekizli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde Quaresma ile bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında. Portekizli yıldızın Santos'la çalışmaya ve yeniden Beşiktaş'a dönmeye de sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş Futbol Şube Şorumlusu Feyyaz Uçar da konuya ilişkin, "Şu anda daha öncelikli konularımız var. Hocamızın böyle bir düşüncesi ve tasarrufu varsa mutlaka değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN