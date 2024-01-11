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Mame Baba Thiam Pendikspor'da!

Kayserispor ile sözleşme yenilemeyen Mame Thiam'ın yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcunun transferi resmen açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 16:54 Güncelleme 11 Ocak 2024, 16:54
Mame Baba Thiam Pendikspor’da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Kayserispor'un forveti Mame Thiam'ı renklerine bağladı. Yıldız futbolcunun Kayseri ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Sarı-kırmızılı takımla kontratını yenilemeyen Thiam, Pendikspor'a transfer oldu.

RESMEN AÇIKLANDI

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Mame Thiam'ın Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı. Koç: "Büyük Kayserispor Taraftarı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncumuz Mame Baba Thiam ile geçtiğimiz aylarda defaatle sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk. Ancak Kayserispor'un yeni dönemde belirlediği ekonomik program çerçevesinde oyuncumuz ile anlaşma sağlayamadık. Kendisi sezon sonu bedelsiz gitmek yerine devre arasında bir takıma giderek Kayserispor'a para kazandırmıştır, bu davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum ve Pendikspor'da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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